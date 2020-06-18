Snapchat’i Bir Fenomen Gibi Nasıl Kullanırsınız?

Sevilen sosyal medya platformlarından Snapchat, daha verimli kullanmak ve eğlenceden geri kalmamak için pek çok farklı özellik sunuyor. Son yıllarda Instagram'ın gerisinde kalsa da Snapchat dünyasına girmek isteyenlere özel bir rehber hazırladık.

Snapchat, sosyal medya dünyasının en sevilen platformlarından bir tanesi. Şimdilerde Instagram'ın öne çıkardığı Hikayeler gibi pek çok yeniliği sosyal medya dünyasına kazandıran Snapchat, her geçen gün arayüzüne eğlenceli yenilikler eklemeye devam ediyor. İster yeni başlıyor olun, ister sıkı bir Snapchat kullanıcısı olun eğlencenizi katlayacak yeni özellikler mutlaka platformun bir parçası.

Snapchat eski popülerliğinde olmasa bile hala milyonlarca kullanıcısını düşünüyor ve yenilikler eklemeye devam ediyor. Sizin için Snapchat’in kullanıcılarına sunduğu az bilinen eğlenceli özellikleri, hesap açmadan silmeye kadar tüm kullanım detaylarını, uygulamaya eklenen en yeni ve farklı özellikleri anlattık ve Snapchat nedir, nasıl kullanılır sorusunu yanıtladık.

Snapchat nedir?

Snapchat, 2011 yılında hayatımıza giren bir anlık mesajlaşma uygulaması ve sosyal medya platformudur. Snapchat’in en öne çıkan özelliği yapılan paylaşımların ya da diğer kullanıcılara gönderilen mesajların geride iz bırakmadan ortadan kayboluyor oluşuydu. Snapchat ile gelen bu özellik günümüzü şekillendiren devrim niteliğinde bir hareket olarak kabul ediliyor.

Bugün artık alıştığımız ve neredeyse tüm mobil uygulamalarda görmeye başladığımız Story yani Hikaye özelliğinin mucidi Snapchat platformudur. Geçici mesaj ve paylaşım gibi özelliklerin diğer uygulamalarda da görülmesi ile birlikte eski popülaritesini yitiren Snapchat’in hala 200 milyona yakın aktif kullanıcısı bulunuyor.

Snapchat nasıl kullanılır?

Adım #1: Snapchat uygulamasını indirin ve açın.

Snapchat uygulamasını indirin ve açın. Adım #2: Ana ekranda bulunan Kaydol butonuna dokunun.

Ana ekranda bulunan Kaydol butonuna dokunun. Adım #3: E-posta adresinizi yazın, bir şifre belirleyin, doğum tarihinizi yazın ve Devam et butonuna dokunun.

E-posta adresinizi yazın, bir şifre belirleyin, doğum tarihinizi yazın ve Devam et butonuna dokunun. Adım #4: Size özel bir kullanıcı adı belirleyin ve Devam et butonuna dokunun.

Size özel bir kullanıcı adı belirleyin ve Devam et butonuna dokunun. Adım #5: Hesabınız başarıyla oluşturuldu.

Snapchat mobil uygulamasını App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirerek hesabınızı oluşturabilirsiniz. Hesap oluşturduktan sonra profilinizi dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Eğer uygulamadan memnun kalmadıysanız ve artık kullanmak istemiyorsanız Snapchat hesap silme işlemini kolayca uygulayabilirsiniz.

Snapchat görüntülü mesajlaşma nasıl kullanılır?

Fotoğraf ve video çekin:

Snapchat uygulamasını açtığınız zaman karşınıza çekim ekranı çıkacak. Ön ya da arka kamerayı kullanarak fotoğraf veya video çekebilirsiniz. En altta, ortada bulunan deklanşör butonuna bir kere basarak fotoğraf çekebilir, butona basılı tutarak video kaydedebilirsiniz.

Çekimlerinizi telefonunuza kaydedin:

Snapchat ile çektiğiniz fotoğraf ve videoları yayınlamadan ya da başka bir kullanıcıya göndermeden telefonunuza kaydedebilir, diğer platformlarda ya da arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bunun için fotoğraf veya video çektikten sonra aşağı yönü gösteren ok işareti butonuna basmanız yeterli. Çekiminiz galerinize kaydedilmiş olacak.

Mesajınıza zaman sınırı ekleyin:

Görüntünüzü gönderdiğiniz kişinin paylaştığınız fotoğrafları ne kadar süre ile görebileceğini siz belirleyebilirsiniz. Fotoğrafınızı çektikten sonra en altta göreceğiniz kronometre butonuna dokunun. Mesajınızdaki görüntünün en az 1, en fazla 10 saniye görünmesi için ayarlayabilirsiniz.

Yazı ekleyin:

Çektiğiniz fotoğraf ya da videonuzu üzerine ekleyebileceğiniz bir yazı ile gönderebilirsiniz. Bunun için ekranın sağ üst köşesinde bulunan T harfi butonuna basmanız yeterli. Ardından dilediğinizi yazabilir, yazının rengini ve şeklini değiştirebilir, yazınızı görüntünün istediğiniz bir noktasına sürükleyerek taşıyabilirsiniz.

Mesajınızı gönderin:

Mesaj olarak göndereceğiniz görüntünün tüm düzenlemelerini yaptıktan sonra ekranın altında bulunan sağ yönü gösteren ok işareti butonuna dokunun. Karşınıza çıkan arkadaş listesinden mesajı göndereceğiniz kişi ya da kişileri seçin ve aynı ok işareti butonuna dokunun. Mesajınız seçtiğiniz kişilerin gelen kutusunda görülecek.

Yazı tipi nasıl değiştirilir?

Snapchat kullanıcıları paylaşımlarındaki ve mesajlarındaki yazı tipini kolayca değiştirebilirler. Snapchat kamerasıyla bir fotoğraf veya video çektikten sonra T harfi butonuna dokunun. Açılan klavyenizin hemen üzerinde farklı yazı tiplerinin olduğu ekranı göreceksiniz. Ekran üzerinde sağa ya da sola kaydırarak kullanmak istediğiniz yazı tipine dokunun ve kullanmaya başlayın.

Snapchat eller serbest olarak nasıl kullanılır?

Snapchat uygulamasını şu an için yalnızca iPhone kullanıcıları eller serbest modunda kullanabiliyor. Parmağınızı deklanşör butonunda tutmadan video çekebilmek için cihazın Ayarlar bölümünden AssistiveTouch seçeneğini aktif hale getirin ve Yeni Hareket Oluştur bölümünden kendinize özel bir hareket oluşturun.

Kendinize özel oluşturduğunuz hareketi isimlendirin ve kaydedin. Snapchat kamera ekranı açıkken AssistiveTouch balonundan Özel bölümünü açın. Ortaya çıkan yeni yuvarlak simgeyi Snapchat deklanşör butonunun üzerine sürükleyip bıraktığınız zaman uygulama video çekmeye başlayacak.

Keşfet bölümü nasıl kullanılır?

Tüm sosyal medya platformlarında olduğu gibi Snapchat’in de bir Keşfet bölümü var. Ana ekranı sola kaydırarak Keşfet bölümüne ulaşabilirsiniz. Snapchat Keşfet bölümünde bir paylaşımı açtıktan sonra ekranın sağına dokunarak yeni paylaşımları keşfedebilirsiniz. Hoşunuza giden paylaşımları arkadaşlarınızla paylaşabilir, Keşfet bölümünden çıkmak için ekranı aşağı kaydırabilirsiniz.

Arkadaşlar ekranı nasıl kullanılır?

Cihazınızda Snapchat uygulamasını başlattığınız zaman karşınıza ana ekran çıkacak. Ana ekranı sağa kaydırarak Arkadaşlar bölümüne ulaşabilirsiniz. Burada yeni mesaj ekranı açabilir, gelen mesajları görüntüleyebilir, gelen mesajlara yanıt verebilir, mesajlarınıza video ya da fotoğraf ekleyerek görüntülü mesajlaşma yapabilirsiniz.

Snapchat sohbet kaydetme nasıl yapılır?

Snapchat üzerinden alınan ve gönderilen mesajlar bir süre sonra ortadan kaybolduğu için unutmamak istediğiniz mesajları kaydetmek isteyebilirsiniz. Bunun için kaydetmek istediğiniz mesaja dokunmak ve bir süre parmağınızı kaldırmamak yeterli. Seçtiğiniz mesaj kaydedilecektir.

Sohbet Grupları nasıl kullanılır?

Birden fazla arkadaşınızla aynı anda sohbet etmek istiyorsanız yapmanız gereken Snapchat Arkadaşlar bölümünden yeni bir sohbet başlatmak. Ardından bu yeni sohbet penceresine dilediğiniz kadar arkadaşınızı ekleyebilirsiniz. Sohbet Grupları, özel mesajlarla aynı kuralları taşıyor.

Rahatsız Etme özelliği nasıl kullanılır?

Dizi, film izlerken, çalışırken ya da sadece sosyal medyadan uzak kalmak istediğinizde kolayca Snapchat mesaj bildirimlerini kapatabilirsiniz. Sohbet bildirimi almak istemediğiniz arkadaşınızı seçin ve profil resmi üzerinde parmağınızı basılı tutun. Çıkan menüden Ayarlar bölümünü açın ve Rahatsız Etme seçeneğini aktif hale getirin.

Görüntülü ve sesli arama nasıl yapılır?

Görüntülü aramak istediğiniz arkadaşınızla bir sohbet penceresi açın. Ekranın üzerinde bulunan kamera simgesine dokunarak aramayı başlatın ve görüntülü aramanın keyfini çıkarın. Sesli arama için ise ekranın üzerindeki telefon simgesine dokunarak dilediğiniz kişiyi sesli olarak arayabilirsiniz.

Fotoğraf gönderme nasıl yapılır?

Snapchat ile yeni bir fotoğraf değil, galerinizde bulunan bir fotoğrafı paylaşmak istiyorsanız yapmanız gereken uygulamanın kamera ekranında altta bulunan resim butonuna dokunmak. Karşınıza telefonun galerisi çıkacak. Buradan dilediğiniz fotoğrafı seçerek düzenleyebilir ve hesabınızda ya da bir arkadaşınızla paylaşabilirsiniz.

Çıkartmalar nasıl kullanılır?

Arkadaşlarınızla sohbet ederken duygularınızı eğlenceli çıkartmalar kullanarak ifade edebilirsiniz. Mesaj ekranında klavyenizin üzerindeki gülen yüz simgesine dokunarak çıkartmalar ekranını açın. Sizi en iyi ifade eden çıkartmanın üzerine dokunarak arkadaşınıza gönderebilirsiniz.

Snapchat Ayarlar nasıl kullanılır?

Uygulamayı size özel ayarlarla kullanabilirsiniz. Profil bölümünüzde ekranın sağ üst köşesinde bulunan dişli çark butonuna dokunarak Ayarlar menüsünü açın. Buradan video kalitesini düzenleyebilir, telefon numaranızı onaylayabilir, mesaj ayarlarını düzenleyebilir ve kamera yönünü ayarlayabilirsiniz.

Profil fotoğrafı nasıl ayarlanır?

Snapchat hesabınızda hareketli, eğlenceli bir profil resmi kullanarak kendinizi ifade edebilirsiniz. Bunun için profilinize girin ve kullanıcı adınızın üzerindeki Snapchat logosuna dokunun. Deklanşör butonuna dokunduğunuz zaman birden çok fotoğrafınız çekilecek. Bu görüntüler art arda eklenerek sizin profil resminizi oluşturacak.

Snapchat filtreleri nasıl kullanılır?

Kameranızın çektiğinden çok daha fazlasını paylaşmak için Snapchat filtrelerini kullanabilirsiniz. Fotoğrafınızı çektikten sonra ekranı sağa ve sola kaydırarak farklı renk filtrelerini fotoğrafınıza ekleyebilirsiniz. İki parmağınızı aynı anda ekran üzerinde tutarak paylaşımınıza iki filtre birden eklemeniz de mümkün.

Hareketli filtreler nasıl kullanılır?

Klasik filtreden farklı olarak hareketli filtreleri fotoğraf veya video çekmeden önce belirlemeniz gerekiyor. Çekim ekranının altında önizlemesini göreceğiniz hareketli filtreleri sağa veya sola kaydırarak görüntüleyebilirsiniz.

Görüntünüze uygulamak istediğiniz hareketli filtreyi seçtikten sonra deklanşör butonuna basarak filtreli olarak fotoğraf veya video çekin. Çektiğiniz görüntüyü kaydetmek ama paylaşmak istemiyorsanız ekranın altında aşağı yönü gösteren ok butonuna basarak galerinize kaydedebilirsiniz.

İçerik Kartları nasıl kullanılır?

Yakın zamanda Snapchat’in kullanıcılarına sunduğu özelliklerden biri olan Context Cards yani İçerik Kartları ile paylaşımlarınıza konum, kişi bilgisi, telefon numarası gibi detaylar ekleyebiliyorsunuz. Fotoğraf veya video çektikten sonra ekranı yukarı kaydırarak paylaşımınıza ekleyebileceğiniz İçerik Kartlarını görebilirsiniz.

Gökyüzü filtreleri nasıl kullanılır?

Snapchat’te yalnızca kendinizi değil, paylaşımlarınızdaki gökyüzünü de bambaşka bir hale getirebilirsiniz. Telefonunuzun arka kamerasını kullanarak Snapchat çekim ekranını açın ve gökyüzünü görüntüleyin. Ekrana her dokunuşta karşınıza yeni filtre ile süslenmiş bir gökyüzü çıkacak.

Dünya Lensleri nasıl kullanılır?

Yakın zamanda Snapchat’in kullanıcılarına sunduğu özelliklerden biri olan World Lenses yani Dünya Lensleri ile paylaşımlarınıza animasyon olarak bitmoloji karakterleri ekleyebiliyorsunuz. Telefonunuzun arka kamerasıyla çektiğiniz görüntülere hareketli filtreler ekranından ekleyebileceğiniz Dünya Lensleri’ni dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Snapchat yüz değiştirme nasıl yapılır?

Snapchat’in en sevilen hareketli filtrelerinden biri de yüz değiştirme filtresidir. Hareketli filtreler ekranından yüz değiştirme filtresini seçin, telefonunuzun ön kamerasında kendinizi ve bir arkadaşınızı aynı anda kadraja alın. Yüzler değişecek, eğlenceli anlar yaşayacaksınız.

Süresiz paylaşım nasıl yapılır?

Snapchat üzerinden yapılan paylaşımlar genel olarak 1 ile 10 saniye arasında bir görüntüleme süresi ile paylaşılıyorlar. Görüntünüzü paylaşmadan önce kronometre butonuna dokunarak süreyi sonsuzluk işareti olarak seçerseniz paylaşımınız gören kişi ekrana dokunana kadar görüntülenmeye devam edecektir.

Snap Harita nasıl kullanılır?

Snap Harita ile harita üzerinden nerede olduğunuzu görün, çevrenizdeki diğer Snapchat kullanıcılarını keşfedin. Uygulama üzerinden Gizlilik Ayarları’nızı düzenleyerek ve uygulamanın konum bilgilerinize erişmesine izin vererek Snap Harita özelliğinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Snapchat ses filtreleri nasıl kullanılır?

Snapchat ile yalnızca yüzünüze ya da gökyüzüne değil sesinize de filtre ekleyebilirsiniz. Videonuzu çektikten sonra ekranın sol alt köşesinde bulunan hoparlör simgesine basılı tutarak ses filtrelerini açın. Uzaylı, robot, sincap gibi seçenekler arasından dilediğinizi seçin.

Snapchat ile renk değiştirme nasıl yapılır?

Snapchat’in hayatınızı daha eğlenceli hale getirmek için sunduğu özelliklerden biri de renk değiştirme. Bir fotoğraf çektikten sonra ekranın sağ tarafında bulunan menüden renk ayarlarını açın. Geniş renk skalası içinden dilediğiniz rengi seçerek fotoğrafınızın rengini değiştirebilirsiniz.

Sizin için Snapchat nedir, nasıl kullanılır sorularını yanıtladık ve Snapchat tarafından kullanıcılarına sunulan tüm eski ve yeni özellikleri kullanarak keyifli zaman geçirmenin püf noktalarını anlattık. Snapchat kullanırken en sevdiğiniz ve en sık kullandığınız özelliği yorumlarda paylaşabilirsiniz.