Snapchat'in Kurucusu: TikTok, Instagram'ı Alt Edebilir

“TikTok'u seviyorum ve büyük bir hayranıyım.” Bu sözler, popüler sosyal medya platformu Snapchat’in çatı şirketi Snap’in CEO’su Evan Spiegel’e ait. Ünlü girişimci, Çin merkezli video paylaşım uygulamasının Instagram’ı tahtından edebileceğini düşünüyor.

2011 yılında Evan Spiegel, Bobby Murphy ve Reggie Brown tarafından piyasaya sürülen video ve fotoğraf paylaşım uygulaması Snapchat, bir dönemin en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alıyordu.

Ne var ki, Facebook’un Snapchat’in alametifarikası olan hikaye özelliğini Instagram’a klonlaması, popüler uygulama için çok önemli bir kırılma noktası oldu. Facebook'un agresif tekelleşme politikası, uygulamayı Facebook'a satmayı reddeden Snap'in düşüşe geçmesine neden oldu.

Snapchat, geçtiğimiz yılı 210 milyon günlük aktif kullanıcı sayısı ile kapatmıştı

Snapchat’i eski günlerine döndürmek için önemli bir çaba sarf eden Snap CEO’su Evan Spiegel, rakip platform TikTok’u çok sevdiğini ve büyük bir hayranı olduğunu söyledi.

TikTok’un Messenger, WhatsApp veya WeChat gibi sohbet platformlarını saymazsak, dünyanın en büyük üçüncü sosyal medya platformu olan Instagram’ı geçebileceğini ifade eden Spiegel, Çin merkezli platformun olağanüstü bir potansiyele sahip olduğunu belirtiyor.

Snap CEO'su Evan Spiegel, TikTok'un Instagram'ı Geçebileceğini Düşünüyor

Spiegel, kullanıcıların sosyal statüden ziyade yeteneklerini göstermek için TikTok’ta içerik oluşturduğunu düşünüyor. Bu nüans farkının Instagram'ı geçmenin anahtarı olabileceğini söyleyen girişimci, “Bence bu kesinlikle mümkün, çünkü yetenek tabanlı içerik, genellikle durum tabanlı içerikten daha ilgi çekici oluyor” şeklinde konuştu.

Çinli teknoloji firması ByteDance tarafından geliştirilen kısa formlu video uygulaması TikTok, 2019’daki indirilme sayılarında Instagram’ı geçmeyi başarmıştı. Her iki platformun da aylık aktif kullanıcı sayısı milyarlarla ölçülüyor. Spiegel’in her şeye rağmen vazgeçmediği Snapchat ise geçtiğimiz yılı 210 milyon günlük aktif kullanıcı sayısı ile kapatmıştı.