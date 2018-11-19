Yakın zamanda Snapchat’te daha fazla sayıda firmanın AR lensini göreceğiz gibi duruyor.

Firmanın yeni programı Lens Yaratıcı Ortaklığı programı kapsamında büyük firmalardan serbest çalışan kişilere 30 kişi yaratıcı partner sertifikasına kavuştu. Firmanın amacı ise bu yaratıcı lens üreticilerinin sayısını birkaç ay içerisinde 100’e çıkartmak.

Snapchat’in artırılmış gerçeklik lenslerindeki sayı son dönemde oldukça artmıştı. Geçtiğimiz yıl boyunca kullanıcılar kendi lenslerini tasarlama şansına sahip olmuşlardı. Hatta firma bir de Lens Stüdyo adlı uygulamayı yayınlamış, böylece lens tasarlama işini daha kolay hale getirmişti.

Şirketler yeni lensleri pazarlama aracıyla kullanabilecekler. Böylelikle Snapchat de reklam gelirlerinden mahrum kalmamış olacak. Snapchat’ten yapılan açıklamaya göre ilk 30 katılımcının seçiminde AR tecrübesi göz önüne alınmış. Ayrıca bu kullanıcılar Snapchat’in gelişim süreçleri, reklam poliçeleri ve satın alma modelleri üzerine bir eğitime katılmış. Muhtemelen daha sonraki süreçte sertifika alacak partnerler de benzer bir süreçten geçecekler.