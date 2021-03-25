5nm Snapdragon 780G'nin Özellikleri Ortaya Çıktı

Qualcomm'un orta segmentteki en popüler işlemcilerinden biri olması muhtemel Snapdragon 780G'nin özellikleri ortaya çıktı. İlk kez Mi 11 Lite 5G'de kullanılacağı tahmin edilen işlemcinin gün içinde duyurulması bekleniyor.

Mobil iletişim sektörünün önde gelen donanım üreticilerinden Qualcomm, üst segmente göz kırpan orta segment telefonların sık sık tercih ettiği Snapdragon 700 serisine yeni bir üye dahil etmeye hazırlanıyor. Snapdragon 780G olarak adlandırılacak işlemci, Snapdragon 700 serisindeki ilk 5nm işlemci olacak.

Qualcomm, Snapdragon 780G’yi henüz resmi olarak duyurmadı ancak Alman teknoloji sitesi Winfuture.de, orta segmentin yeni efendisi olacak işlemciyle ilgili bazı detayları ortaya çıkarmış durumda. Buna göre Snapdragon 780G; iki adet 2.4GHz Cortex-A78, altı adet 1.8GHz Cortex-A55 çekirdek ile performans konusunda herhangi bir soru işaretine yer vermeyecek.

Snapdragon 780G, aynı anda üç kameradan görüntü alabilecek

Grafik konusunda True 10-bit HDR ve uzaktan güncelleme gibi özelliklere sahip Adreno 642’ye güvenen Snapdragon 780G, ayrıca Spectra 570 adında Snapdragon 700 serisindeki bir başka ilk olarak üçlü ISP’ye sahip. Bu yeni görüntü işleme birimi sayesinde Snapdragon 780G, aynı anda üç kameradan görüntü alabiliyor.

Snapdragon 780G, 4K HDR ve HDR10+ video kaydı gibi gelişmiş özelliklerin yanı sıra yapay zeka performansını da selefine kıyasla iki katına çıkarıyor ve 12 ToP’a yükseltiyor. 6. nesil Hexagon 770 yapay zeka motoru ile gelen işlemci, ses işleme konusunda ise ikinci nesil Qualcomm Sensing Hub’a güveniyor.

Snapdragon 780G ile gelen ilk telefon Xiaomi Mi 11 Lite 5G olabilir

Snapdragon X53 5G modem sayesinde 6GHz altı frekanslarda 3.3Gbps’e kadar 5G bağlantı desteği sunan Snapdragon 780G, Qualcomm FastConnect 6900 ile 3.6Gbps'e kadar multi-gigabit Wi-Fi 6 hızı da sunuyor. Snapdragon 780G’nin en etkileyici özelliklerinden biri ise Snapdragon 888 ile aynı ses özelliklerine sahip olması ve Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 ve yeni Snapdragon Sound teknolojisini desteklemesi.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Qualcomm, Snapdragon 780G’yi henüz resmi olarak duyurmadı ancak Qualcomm’un bugün içinde resmi duyuruyu yapabileceği söyleniyor. Dolayısı ile gün içinde “Snapdragon 780G duyuruldu” haberleri ile karşılaşmanız son derece olası. Tahminler, Snapdragon 780G işlemcili ilk telefonların yılın ikinci çeyreğinde tanıtılacağı, hatta Xiaomi Mi 11 Lite 5G’nin bu işlemciden güç alan ilk telefon olacağı yönünde.