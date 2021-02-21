Xiaomi Mi 11 Lite’ın 5G Versiyonu Ortaya Çıktı

Xiaomi Mi 11 Lite bugüne kadar hep 4G LTE sürümüyle piyasaya sunulacak zannediliyordu. Singapur’ın IMDA listesi, Xiaomi Mi 11 Lite’ın 5G modelinin de olacağını ortaya çıkardı.

Xiaomi Mi 11 Lite’ın FFC listesinde M2101K9G model numaralı bir telefon gözüküyor. Xiaomi Communications Co Ltd firmasına ait bu akıllı telefon, Mi 11 Lite’ın varyantı olacak.

Xiaomi’nin bugüne kadar Mi 11 Lite için 4G LTE sürümünü yayınlayacağı ve akıllı telefonun başka modelinin olmayacağı düşünülüyordu. Bu gelişme sonrasında telefonun hangi ülkelerde ne şekilde satılacağı büyük merak konusu haline geldi.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G 3 model olacak

Model 1: 6 GB Ram, 128 GB Hafıza

Model 2: 8 GB Ram, 128 GB Hafıza

Model 3: 8 GB Ram, 256 GB Hafıza

Xiaomi Mi 11 Lite’ın 3 modeli olacağı da yine aynı liste sayesinde ortaya çıkmış oldu. 3 modelde de 4150 mAh batarya, 33 W hızlı şarj özelliği olacak. İşlemci olarak Snapdragon SD7350 kullanması beklenen Mi 11 Lite 5G’nin bir ihtimalle Snapdragon 775 kullanması bekleniyor.

Beklenen diğer özellikler içinde 64 MP ana lens, 8 MP ultra geniş ve 5 MP makro sensörlü üç kamera yer alıyor. Mi 11 Lite’ın 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı belirtilse de Xiaomi tarafından resmi duyuru bekleniyor. FFC listelerinin yayınlanması lansman tarihinin çok da uzakta olmadığının en büyük göstergesi.

Sizler Xiaomi Mi 11 Lite konusunda neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda lütfen bizimle paylaşın.