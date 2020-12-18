Qualcomm, Snapdragon 888'in Kıyaslama Sonuçlarını Paylaştı

Qualcomm, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek amiral gemilerine gücünü verecek yeni yonga seti Snapdragon 888'in kıyaslama sonuçlarını paylaştı. Sonuçlar, yeni yonganın Snapdragon 865'ten biraz daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Bu ayın başlarında yeni nesil yonga seti Snapdragon 888'in duyurusunu gerçekleştiren Qualcomm, şimdi de en son amiral gemisi yonga seti için resmi kıyaslama sonuçlarını paylaştı. Paylaşılan sonuçlar, gücünü Qualcomm'un önümüzdeki yıldan itibaren piyasaya sürülecek yeni yonga setinden alacak akıllı telefonların aşağı yukarı nasıl performans sergileyeceğini bizlere gösteriyor.

Testler, 12 GB LPDDR5 RAM, 512 GB UFS 3.0 depolama ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,65 inçlik FHD bir ekrana sahip olan özel bir Qualcomm referans cihazında gerçekleştirildi. Şirket, her ilgili kıyaslamanın üç kez gerçekleştirildiğini ve referans cihazda kullanılan varsayılan ayarlar ile ortalama puanlar verdiğini söylüyor.

Snapdragon 888 kıyaslama sonuçları:

Yeni yonganın özellikleriyle başlamak gerekirse Snapdragon 888'te 2,84 GHz hızında çalışan 1 adet Cortex-X1, 2,42 GHz hızında çalışan 3 adet Cortex-A78 ve 1,8 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A55 çekirdek bulunuyor.

AnTuTu testlerinde Snapdragon 888, platform için yeni bir rekor kırarak ortalama 735.439 puan aldı. Bir kıyaslama yapmak gerekirse mevcut AnTuTu şampiyonu Huawei Mate 40 Pro+ 698.654 puana sahipken, Snapdragon 865'li Xiaomi Mi 10 Ultra'nın ise 671.045 puanı bulunuyor.

GeekBench 5'te elde edilen CPU sonuçları, geçen yılın en güçlüsü olan Snapdragon 865'e kıyasla yeni modelde kayda değer bir gelişme olduğunu ortaya koyuyor. Bu noktada Snapdragon 888'in 865'li Galaxy S20 FE'ye kıyasla çoklu çekirdekte %18 ve tekli çekirdekte %26 oranında daha performanslı olduğu söylenebilir.

Grafik tarafına gelince Snapdragon 888, Snapdragon 865'e kıyasla Aztek testinde %59 ve Manhattan testinde %31 oranında daha iyi sonuçlar elde etmeyi başardı. Ancak yonga, bu testlerde Apple'ın A14 Bionic işlemcisini geçmeyi başaramadı. Apple işlemci, çok çekirdekli CPU senaryolarında %7 gibi göz ardı edilebilecek bir üstünlük kırarken, tek çekirdekte ise %41 gibi muazzam bir üstünlükte liderliğini perçinledi.