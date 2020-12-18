NVIDIA, RTX 30 Serisinin Üretiminde Samsung'a Güvenecek

Kore yerel basınında paylaşılan bir rapora göre NVIDIA, RTX 30 serisi GPU'ların üretimi için Güney Koreli teknoloji devi Samsung'a güvenmeye devam edecek. Son aylarda birketin TSMC ile iş birliği yapacağına dair söylentiler ortalıkta dolaşıyordu.

The Korea Economic Daily tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre NVIDIA, Ampere mimarisi üzerine inşa edilen RTX 30 serisi ekran kartlarının üretimi için Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile çalışmaya devam edecek. Geçtiğimiz aylarda, halihazırda Samsung'un 8 nm üretimini kullanan NVIDIA'nın yoluna TSMC ile devam edeceğine dair söylentiler ortaya çıkmıştı.

Rapora göre bu, NVIDIA ile Samsung arasında yapılan ikinci anlaşma olacak. Sözleşmenin 17 Aralık tarihinde onaylandığını belirten kaynak, anlaşma değerinin ise 100 milyar won (yaklaşık 91 milyon dolar) civarında olduğunu aktarıyor. Samsung'un çipleri Hwaseong tesisinde üretmesi bekleniyor.

NVIDIA, Samsung'a güvenmeye devam edecek:

Anlaşma kapsamında Samsung, yarı iletken endüstrisinde NVIDIA'nın 8 nm işleme teknolojisini kullanarak gelecekteki Ampere GeForce RTX 30 serisinin geri kalanını üretecek. Bu noktada teknolojik üstünlük ve hızlı teslimat gibi etmenler nedeniyle NVIDIA'nın TSMC yerine Samsung'la iş birliği yaptığı tahmin ediliyor.

NVIDIA, GPU üretiminde Samsung'a güvenmeye devam edecek olsa da GeForce RTX 30 serisinin stok sorunlarının 2021 yılına kadar devam etmesi muhtemel. Yakın tarihli bir başka raporda, üretim ve tedarikteki gecikmenin GDDR6 bellek kıtlığından kaynaklandığı iddia ediliyordu.

Raporda ayrıca NVIDIA'nın RTX 20 serisi Super kartlarının üretimine son vereceği de bildirildi ancak Amper mimarili halefleri piyasaya sürülene kadar RTX 2060 ve GTX 16 serisinin üretiminde olacağı söylenebilir.

Yazımızı noktalamadan önce ne Samsung ne de NVIDIA tarafından resmi bir açıklama yapılmadığını ve iddiaların yalnızca bir rapora dayandığını tekrardan hatırlatalım. Konuya dair yeni gelişmeler yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.