Sofrada tuz kullanmak ile mide kanseri arasında korkutucu bir bağlantı olduğu anlaşıldı. Tuz kullananların mide kanserine yakalanma olasılığı, kullanmayanlardan yüzde 41 fazla.

Viyana Tıp Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Birleşik Krallık'ta 471.144 kişiyle bir çalışma yaptı. Bu çalışmanın amacı, sofrada yemeğe tuz atmak ile mide kanseri arasında bir bağ olup olmadığını anlamaktı. Çalışma, önemli sonuçlar ortaya koydu.

İncelenen veriler sonucunda sofrada yemeğe tuz atanların, tuz atmayanlara kıyasla yüzde 41 oranında mide kanserine yatkın oldukları tespit edildi. Bu tür çalışmalar, daha öncelerde Asya ülkelerinde yapılmış ve yemeğe tuz atmak ile mide kanseri arasında bağ olduğu tespit edilmişti. Yeni araştırma, bunun Asya ülkelerine özel bir durum olmadığını, dünyanın neresinde olursanız olun tuzun tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi.

Tabii tuz, mide kanserinde tek etken değil!

Bilim insanları, yaptıkları çalışmanın önemli olduğunu ancak bazı hususların atlandığını söylediler. Bu bağlamda; araştırmaya dahil edilen bireylerin detaylı beslenme verileri dikkate alınmadı. Ayrıca cinsiyet, etnik köken ve sigara kullanımı gibi durumlar da bu araştırma kapsamına dahil edilmedi. Uzmanlar, tuzun mide kanserindeki etkenlerden sadece bir tanesi olduğunun altını çizdiler.

Mide kanseri, son dönemlerde ciddi anlamda artmaya başlayan bir hastalık. Hatta dünya çapında en sık teşhis edilen kanser türlerinin ilk beş sırasında yer alıyor. Öte yandan; yapılan araştırmalara göre ABD, Kanada ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde mide kanseri görülme olasılığı, son dönemlerde "endişe verici" seviyeye ulaşmış durumda. Yapılan bu araştırma, mide kanserine yol açan etkenlerden bir tanesini daha ortaya koymuş oldu.