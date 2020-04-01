Sokağa Çıkma Yasağı, Wuhan'da 700 Bin Yeni Vakayı Önledi

Koronavirüsün ilk çıktığı yer olarak bilinen Çin'in Wuhan şehrinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sayesinde, uluslararası bilim insanlarının ortak çalışması sonucu 700 bin yeni vakanın önlendiği belirlendi.

Science bilim dergisinde yayınlanan Çin, ABD ve İngiliz bilim insanlarının son araştırmasına göre, COVID-19 salgınının ortaya çıktığı Wuhan'da sokağa çıkma yasağının ilanı ile hastalığın 700 binden fazla kişiye bulaşmasını önledi. Wuhan'da alınan sert tedbirlerin, çevre kentlerde alınması gereken önlemler için 50 gün zaman kazandırdığı belirtildi.

Oxford Üniversite'ndeki araştırma grubundan Christopher Dye, Çin'de salgının tespit edildiği 50. gün olan 19 Şubat'ta tespit edilen 30 bin vaka olduğunu söyleyerek, "Wuhan’da sokağa çıkma yasağı ve OHAL ilan edilmemiş olsaydı, Wuhan dışında 700 binden fazla yeni vaka olabilirdi" dedi.

Virüsün yayılmasını inceleyen bilim insanlarının verileri vaka hikayelerine, sağlık kurumları ve cep telefonu operatörlerinden aktarılan vaka konumlarına dayanıyor.

ABD Penn State Üniversitesinden Biyolog Ottar Bjornstad, konum bilgilerinin cep telefonu sayesinde çok geniş veri sağladığını belirterek, analizlere göre, 23 Ocak’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte virüsün yayılmasının ciddi ölçüde sınırlandırıldığına dikkat çekti.

23 Ocak'ta dış dünya ile bağının koptuğu Wuhan şehri, Pekin yönetiminin aldığı çok sert bir önlem olarak değerlendirilmişti. Ancak şu an dünya nüfusunun yaklaşık yarısı sokağa çıkma ve sosyal yaşam kısıtlamalarıyla karşı karşıya.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre şu ana kadar 850 bin kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi. Virüsün yol açtığı solunum yolu hastalığı nedeniyle 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti.