Sony’nin geçtiğimiz yıl itibarıyla piyasaya sürdüğü DualSense isimli oyun kumandası, sahip olduğu dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir butonları ile çok konuşulmuştu. Kumandayı özel kılan esas şey ise DualSense’in PC desteği. Peki DualSense, PC’de nasıl kullanılır?

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü PlayStation 5 isimli oyun konsolu için benzersiz özelliklere sahip bir kumanda hazırlamıştı. “DualSense” olarak isimlendirilen kontrol cihazı, tasarımının yanı sıra teknolojik yapısıyla da ön plana çıkmıştı. Hatta PC sahipleri oyuncular da bu kumandaya ilgi göstermiş, “DualSense PC’de çalışır mı?” meselesi hayli popüler olmuştu.

Bu sorunun cevabı evet. DualSense, PC ve hatta mobil cihazlarla da uyumlu olan bir kumanda. Yani yalnızca PlayStation 5 sahipleri değil, PC ve mobil cihazlar üzerinden oyun oynayanlar da DualSense kullanabiliyorlar. Üstelik oyunlarda destek sunulduğu takdirde, bu kumandanın sahip olduğu tüm özellikler kullanılabiliyor. Dilerseniz şimdi, DualSense’in özelliklerine ve bu kumandayı PC’de nasıl kullanabileceğinize yakından bakalım.

Dokunsal geri bildirim özelliği ile bugüne kadar yaşanmamış deneyim

DualSense’in sahip olduğu en etkileyici özellik, hiç şüphesiz dokunsal geri bildirim desteği. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde oyundaki etkileşimlerini parmaklarının ucunda hissedebiliyorlar. Örneğin bu özelliğe destek veren oyunlarda, kullandığınız silahların geri tepmesini gerçekmiş gibi hissedebileceksiniz.

Sony’nin PC ve mobil cihazlar ile de uyumlu kumandası, uyarlanabilir butonları ile de eşsiz bir deneyim sunuyor. Bu butonlar, bir araç kullanırken ya da farklı bir etkileşim sırasında, değişken sertlikler sunuyor. Bu özellik sayesinde yüksek hızla giden bir araçta fren yapma sırasındaki yaşadığınız deneyim ile silah kullanırken yaşadığınız deneyim arasında büyük farklar oluşuyor.

DualSense, sahip olduğu USB Type-C girişi ya da doğrudan Bluetooth bağlantısı aracılığıyla PC’ye bağlanabiliyor. Windows işletim sistemi ve Steam ile tam uyumlu bir şekilde çalışan kumanda, Steam arayüzü üzerinden ayarlanabiliyor oluşu ile de kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Peki Sony’nin yeni nesil oyun kumandası, PC’de nasıl kullanılır? Ürünü satın aldıktan sonra hangi adımları izlemeniz gerekiyor? Dilerseniz hemen bu soruların yanıtlarına bakalım.

DualSense PC’de nasıl kullanılır?

Kumandayı açın.

Bilgisayarın Bluetooth yönetim bölümüne girin.

“ Bluetooth veya başka cihaz seçin ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. “ Bluetooth ”a tıklayın.

”a tıklayın. DualSense’in ışıkları mavi renkte yanana kadar PlayStation ve Share düğmelerine basılı tutun.

basılı tutun. Bilgisayarınızdan DualSense’i seçin .

. Eşleşme tamamlanmıştır.

Yukarıda da görebileceğiniz üzere, bir DualSense’i PC’ye kablosuz bağlamak, işte bu kadar kolay. Ancak DualSense ile ilgili olarak yapmanız gereken birkaç işlem daha var. Şimdi anlatacağımız işlemler, DualSense’i Steam üzerinden etkinleştirmenizi ve bu oyun kolunun tüm özelliklerini kullanabilmenizi sağlıyor.

DualSense Steam ayarları nasıl yapılır?

Steam’i yükleyin .

. Hesabınıza giriş yapın .

. “ Ayarlar ” bölümüne girin.

” bölümüne girin. “ Denetleyici Ayarları ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. “Genel Denetleyici Ayarları”na tıklayın. Şöyle bir ekranla karşılaşacaksınız:

“ PlayStation Yapılandırma Desteği ” seçeneğini aktifleştirin.

” seçeneğini aktifleştirin. “Tespit Edilen Oyun Kumandaları” bölümünde DualSense’i görmeye başlayacaksınız.

Bu adımları uyguladığınızda DualSense’i görebildiyseniz, oyun kumandanız ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı başarılı bir şekilde kurmuşsunuz demektir. Peki DualSense butonları, PC’de nasıl özelleştirilir? Şimdi de bu işlemi nasıl yapacağınıza bakalım.

DualSense’teki butonları, Steam üzerinden dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Bunu yapmak isterseniz;

Geniş ekran modunda, ayar menüsünü açmak için PlayStation düğmesine basın. Şöyle bir ekranla karşılaşacaksınız:

Bu menüde, tuşların kontrolünü sağlayabilir, kendinize göre atamalar yapabilirsiniz.

Piyasada çok sayıda oyun kumandası olduğu sugötürmez bir gerçek. Ancak şu ana kadar üretilmiş olan en iyi oyun kumandalarından bir tanesine sahip olmak istiyorsanız, DualSense kesinlikle iyi bir tercih olacaktır.

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