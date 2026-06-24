Sony, GTA 6'nın "Neden En İyi Şekilde PS5'te Oynanacağına Dair" Detaylar Paylaştı: Peki Ya PS5 Pro?

Sony, yayınladığı bülten ile GTA 6'nın PS5'e özgü özelliklerini paylaştı.

Ön siparişin başlamasına bir günden az kalmışken Rockstar Games, GTA 6'ya dair bir dizi yeni detay paylaştı.

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Çok geçmeden Sony de GTA 6'nın neden PlayStation 5'te oynanmasının daha iyi olacağına yönelik önemli bir açıklama yayınladı.

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DualSense'den sonuna kadar faydalanılacak

DualSense kablosuz kontrol cihazının gelişmiş özellikleri sayesinde oyunun ana karakterleri Jason ve Lucia’nın attığı her adım, Vice City sokaklarındaki her bir çatışma ve heyecan parmaklarınızın ucunda hayat bulacak. Kontrolcünün dinamik tetik tuşları bastığınız her silahta veya gaza bastığınız her arabada farklı bir direnç gösterirken, gelişmiş titreşim (haptik geribildirim) teknolojisi ve kontrolcü hoparlörü oyunun tüm aksiyonunu doğrudan ellerinizde hissettirecek.

Tempest 3D ses teknolojisi de destekleniyor. Vice City sokaklarındaki korna seslerinden arka mahallelerdeki fısıltılara kadar her şeyi tam olarak yönünü kestirerek duyacak, kendinizi gerçekten o dünyanın içinde bulacaksınız.

Neredeyse sıfır yükleme ekranı

Şehrin bir ucundan diğer ucuna ışınlanırken o sıkıcı yükleme ekranları da olmayacak. PS5'in ultra yüksek hızlı SSD'si sayesinde Leonida'nın uçsuz bucaksız haritasında göz açıp kapayıncaya kadar turlayabileceksiniz.

Sony'nin açıklamalarında PS5 Pro'ya dair en ufak bir detay yer almıyor. Belki de oyunun çıkışına doğru ayrı bir performans açıklaması gelebilir.