Bir grup hacker, Sony'nin tüm sistemlerini hack'lediklerini iddia etti. Verilerin 28 Eylül'e kadar satışa konacağı söyleniyor. Sony sessizliğini korurken siber güvenlik uzmanları, hacker'ların iddialarına şüpheyle yaklaşıyorlar.

Japon teknoloji devi Sony ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kendilerine "Ransomed.vc" ismini veren bir grup bilgisayar korsanı, Sony'nin tüm sistemlerini ele geçirdiklerini öne sürdü. Üstelik ekibin elinde şüpheli de olsa bazı deliller var. Sony tarafından yapılmış bir açıklama olmasa da hacker'lar, verileri satmakta kararlı olduklarını belirtiyorlar.

Ransomed.vc, aslında yeni bir oluşum. Siber güvenlik uzmanları, yaptıkları araştırmalarda ekipten olduğunu tespit ettikleri bazı kişilerin geçmiş bağlantılarını ortaya çıkardılar ancak eylül ayından beri saldırı gerçekleştiren ekip, genel olarak gizemini koruyor. Ekip şimdi, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birini hack'lediklerini iddia ediyor...

İddialar dikkat çekici olsa da şüpheli durumlar var

Ransomed.vc, elde ettiği verilerle ilgili örnek dosyalar bıraktı. Bu dosyaları inceleyen siber güvenlik uzmanları, pek de tatmin olmadılar. Zira dosyalar arasında bazı ekran görüntüleri, bir PowerPoint sunumu ve birkaç adet Java tabanlı yazılım bulunuyor ve siber güvenlik uzmanlarına göre bunlar veri ihlalini doğrulamak için pek de ikna edici değil. Bu arada; hacker'ların bir de veri kılavuzu yayınladıklarını belirtelim. Siber güvenlik uzmanları, bu kılavuzda 6.000 civarı dosya bulunduğunu, bunun "tüm Sony sistemleri" için çok küçük olduğunu söylüyorlar.

Hacker'lar, Sony ile de iletişime geçtiklerini ancak şirketin ödeme yapmak istemediğini ileri sürüyorlar. Hâl böyle olunca verilerin tamamı satışa çıkarılmış durumda. İletişim bilgilerini paylaşan bilgisayar korsanları, verileri satın almak isteyenlerin buradan kendilerine ulaşabileceklerini belirtiyorlar. Eğer 28 Eylül 2023 tarihine kadar verileri satın alacak kimse çıkmazsa tüm veriler halka açık olarak paylaşılacak. Bu meselenin altında nasıl bir gerçek yattığını da o gün görme imkânı yakalayacağız.