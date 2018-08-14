Sony'nin Not Almak İçin Geliştirdiği E-Kağıdı İndirime Girdi

Sony'nin dijital not almak isteyen öğrencileri hedefleyen modeli DPT-RP1, okulların açılmasına az bir süre kala indirime girdi.

Sony’nin dijital kalemle dokunmatik ekranı birleştiren 13,3 inçlik dijital kağıdı, okula dönüş sezonundan önce nadir bir indirim gördü. Bu yılın başlarında duyurulmuş olan ikinci nesil Sony DPT-RP1, notlarını dijital olarak almak isteyenleri hedefliyor. Ayrıca elektronik kitap okuma yönüyle de oldukça dikkat çekmekte.

Bu dijital kağıt paneli için bazı özel işlemler yapılır. Kaymayan bir kaplama, kağıda işleyen bir kalem hissi verirken aynı zamanda ekranı parlamadan da korur. Mayıs ayında tekrardan 700 dolardan satışa sunulan cihaz, okul sezonu öncesi kısa bir süreliğine 599 dolar karşılığında yeni sahiplerini bekliyor. Sony, indirimin 25 Ağustos'a kadar devam edeceğini açıkladı.

Cihaz içerisinde, Sony'nin 10.000'e kadar tipik PDF için yeterli olduğunu söylediği 16 GB depolama alanı bulunmakta. Ayrıca dijital kağıdın tek şarj ile üç haftaya kadar çalıştığı belirtildi. Dosyalar USB, WiFi ve Bluetooth üzerinden aktarılabilir. Aynı zamanda Google Dokümanlar ve Dropbox dahil olmak üzere çeşitli çevrimiçi bulut hizmetleri için senkronizasyon desteği de vardır.