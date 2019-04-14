Sony, PSVR kullanıcılarının canlı etkinlikleri izlemesine olanak sağlayan ve kendi avatarınızı arkadaşlarınızın oyunlarına eklemenizi mümkün kılan iki yeni özelliği patentledi.

Sony, geçtiğimiz günlerde iki adet patent dosyası oluşturdu. Bu dosyaların biri PSVR kullanıcılarının canlı etkinlikleri izlemesini sağlarken diğeri de kullanıcıların kendi avatarlarını arkadaşlarının görebilmesini sağlamaya yarayan bir özellik oldu.

Dosyalar sırasıyla 2017 ve 2018 yıllarında patentlenmişti ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Canlı etkinliklerle ilgili olan patentte kullanıcıların sanki oradaymış gibi hissetmesi sağlanmak isteniyor. Gerçekten orada bulunan seyircilerle etrafı sarılı olacak olan kullanıcılar, etkinliği yerinde izliyormuş gibi hissedecek.

İkinci patent dosyasının ele aldığı konuysa arkadaşlarınızın siz oyun oynarken sizi görmelerini sağlamasıyla ilgili. NPC’leri artırarak daha eğlenceli ve daha bağlayıcı bir deneyim sunmak isteyen Sony, seçtiğiniz avatarı arkadaşınıza eş zamanlı olarak göstermek istiyor.

Her patent haberimizde söylediğimiz gibi patent dosyaları her zaman hayata geçmiyor. Yine de Sony’nin gelecekle ilgili olası planları arasında bunların bulunduğunu ve Sony’nin PSVR konusunda belirli geliştirmeleri planladığını söyleyebiliriz.