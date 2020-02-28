Türkiye’deki Sosyal Medyaya Erişim Sıkıntısı Çözüldü

Dün Suriye’nin kuzeyinde gerçekleşen hain saldırının ardından sosyal medyada yaşanan erişim sorunu yavaş yavaş düzelmeye başladı. Gece saat 00:00’dan beri Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal medya platformlarına erişilemiyordu.

Türkiye, dün gece Suriye’nin kuzeyinden gelen acı haberle sarsıldı. Suriye'deki rejim güçleri tarafından İdlib kırsalında düzenlenen hava saldırısı sonucunda 33 askerimiz şehit olurken, 32 askerimiz de yaralandı. Saldırının duyulmasının ardından özellikle saat 00:00’dan sonra Facebook, YouTube, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına erişim sıkıntısı yaşanmaya başladı.

Sosyal medya platformlarında yaşanan erişim sıkıntısı saat 17.00’dan itibaren nispeten ortadan kalksa da, bazı kullanıcılar hala Twitter’a VPN servislerini kullanmadan giremediklerini söylüyorlar. Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’taki bağlantı probleminin ise tamamen düzeldiği bildiriliyor.

Henüz Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından yapılan bir açıklama yapılmadı:

Yukarıda da söylediğimiz gibi, internette yaşanan yavaşlamanın nedeni hakkında ne resmi makamlardan ne de internet servis sağlayıcılarından henüz bir açıklama gelmiş değil. Konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

NetBlock.org tarafından aktarılan bilgiye göre dün geceden beri yaşanan sosyal medya erişim sıkıntısı, Türkiye'nin 2016 yılından bu yana yaşadığı en uzun süreli erişim surunuydu ve toplamda 16 saat kadar sürdü.