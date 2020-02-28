Gece saat 00:00’dan beri sosyal medyalara erişim sıkıntısı yaşanıyor. Yaşanan bu sıkıntının İdlib’te düzenlenen hain saldırıdan kaynaklandığı düşünülüyor.

Özellikle saat 00:00’dan sonra sosyal medyalar başta olmak üzere internette erişim sıkıntısı yaşanıyor. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram gibi sosyal medyalara erişim bulunmuyor ya da bulunsa da çok yavaş çalışıyor. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı, fakat yaşanan sorunun yoğunluk nedeniyle olduğu düşünülüyor.

İdlib’te yaşanan hain saldırı sonucunda çöktüğü düşünülen internet ve özellikle sosyal medyalarda sayfalar yüklenmiyor. Özellikle Twitter’da gece 00:00’dan beri sayfalar yenilenmiyor.

Neler Yaşandı?

İnternetin neden bu şekilde yavaşladığı net olarak bilinmiyor, ancak yavaşlamanın İdlib’teki olaylardan kaynaklandığı düşünülüyor. İdlib kırsalında rejim güçleri tarafından TSK unsurlarına yapılan hava saldırısı sonucu resmi kaynaklara göre şu ana kadar 33 askerimizin şehit olduğu açıklandı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaralı olan 32 askerimizin hayati tehlikesinin olmadığı açıkladı.

Özellikle sosyal medyalarda yaşanan yavaşlamanın planlı olduğu gibi iddialar ortaya çıksa da şu anda resmi rakamlardan bu konuda bir açıklama gelmedi. Bu yavaşlamanın sebebi, çok sayıda insanın internette İdlib hava saldırısı hakkında araştırma yapmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Buradan şehit olan tüm askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı olan askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Ayrıca askerlerimizin aileleri başta olmak üzere tüm ülkemize sabır diliyoruz.