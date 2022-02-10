Sosyal medya platformlarında size özel profil resminizi ve kapak fotoğrafınızı özelleştirerek herkese güzel görünecek paylaşımlar yapmak için ekleyeceğiniz her bir görselin boyutuna dikkat etmeniz gerekiyor. Gelin farklı sosyal medya platformlarında paylaşacağınız görsellerin ideal boyutlarına yakından bakalım.

Dijital dünya ile gerçek hayat arasındaki çizginin giderek inceldiği bugünlerde sosyal medya paylaşımlarımız da bir hayli önem kazandı. Profesyonel hesaplar yöneten sosyal medya uzmanları zaten paylaşımlarındaki görsel boyutlarına dikkat etmek zorundalar ancak standart bir kullanıcı bile artık paylaşımlarındaki ideal fotoğraf boyutlarına dikkat ederek, göze en hoş görünen görselleri paylaşmayı hedefliyor.

Sosyal medya platformları için tek bir ideal fotoğraf boyutundan söz edemiyoruz. Hatta yeni güncellemelerle bu boyutlar değişebileceği için aynı platform için bile genel geçer bir doğrudan söz etmek mümkün değil. Yine de şu an için aktif olarak kullanılan sosyal medya platformlarındaki ideal fotoğraf boyutlarına gelin yakından bakalım ve göze en güzel görünen görselleri nasıl paylaşacağınızı görelim.

Sosyal medya uygulamalarındaki ideal görsel boyutları:

Instagram Profil fotoğrafı: 320 x 320 Hikaye: 1080 x 1920

Twitter Profil fotoğrafı: 200 x 200 Kapak fotoğrafı: 1500 x 500

Facebook Profil fotoğrafı: 170 x 170 Hikaye: 1080 x 1920

LinkedIn Profil fotoğrafı: 400 x 400 Kapak fotoğrafı: 1584 x 396

Pinterest Profil fotoğrafı: 165 x 165 Pin: 1000 x 1500

YouTube Profil fotoğrafı: 800 x 800

TikTok Profil fotoğrafı: 20 x 20



Instagram için görsel hazırlarken:

Profil fotoğrafı: 320 x 320 piksel önerilir, 110 x 100 piksel görüntülenir.

Gönderiler: 1,91:1 oranında 1080 x 566 piksel / 4:5 oranında 1080 x 1350 piksel / 1:1 oranında 1080 x 1080 piksel

Küçük önizleme resimleri: 161 x 161 piksel

Hikaye boyutu: 9:16 oranında 1080 x 1920 piksel önerilir.

Kaydırmalı gönderiler: Hepsi aynı olmak üzere 1,91:1 oranında 1080 x 566 piksel / 4:5 oranında 1080 x 1350 piksel / 1:1 oranında 1080 x 1080 piksel

Reels boyutu: 9:16 oranında 1080 x 1920 piksel

Reels kapak boyutu: 1080 x 1920 piksel. Profilinizde 1:1, ana sayfada 4:5 oranında kırpılır.

Reklam boyutları: 1080 x 566 piksel / 1080 x 1080 piksel. Minimum 320 piksel, maksimum 1080 piksel genişlik. 1,91:1 ile 4:5 oranında.

Hikaye reklamları: 9:16 oranında 1080 x 1920 piksel önerilir.

Instagram için görsel hazırlarken dikkat etmeniz gerekenler;

Profil fotoğrafının en az 320 x 320 piksel olduğundan emin olun.

Gönderiler için ideal genişlik 1080 pikseldir.

1080 pikselden geniş görseller kırpılır.

​​320 pikselden küçük görsel yüklemeyin.

Küçük önizleme resimleri 1080 x 1080 olarak saklanır.

Hikayelerin altının ve üstünün %14'ünü metinsiz bırakın.

Twitter için görsel hazırlarken:

Profil fotoğrafı: Maksimum 2 MB, minimum 200 x 200 piksel. 400 x 400 piksel önerilir.

Kapak fotoğrafı: 3:1 oranında, 1500 x 500 piksel önerilir.

Gönderiler: 2:1 ile 1:1 oranında, 1600 x 900 piksel önerilir. Minimum 600 x 335 piksel.

Bağlantı kart boyutu: Maksimum 1 MB, 120 x 120 piksel önerilir.

Reklamlar: 600 x 335 piksel / 800 x 418 piksel / 800 x 800 piksel önerilir.

Twitter için görsel hazırlaken dikkat etmeniz gerekenler;

Kapak fotoğraflarında maksimum boyutu kullanın.

Kapak fotoğraflarının kırpılacağını unutmayın.

Gönderi görsellerini GIF, JPG ve PNG formatlarında yükleyin.

Gönderileri görsellerinin maksimum 15 MB olmasına dikkat edin.

Bağlantı kart görsellerini GIF, JPG, PNG formatlarında yükleyin.

Facebook için görsel hazırlarken:

Profil fotoğrafı: 1.1 oranında kare, 170 x 170 piksel. Akıllı telefonda 128 x 128 piksel görüntülenir.

Kapak fotoğrafı: 100 KB'dan az, 851 x 315 piksel. Akıllı telefonda 640 x 360 piksel görüntülenir, minimum 400 x 150 piksel olması önerilir.

Gönderiler: 1,91:1 oranında, 1200 x 630 piksel, minimum 600 x 315 piksel önerilir.

Etkinlik kapak fotoğrafı: 2:1 oranında, 1200 x 628 piksel

Panorama ve 360 fotoğraflar: 2:1 oranında, 30 bin piksel, toplamda maksimum 135 milyon piksel.

Hikaye boyutu: 9:16 oranında 1080 x 1920 piksel önerilir.

Akış, sağ sütun, makale, marketplace, sponsorlu mesaj, Messenger Stories reklamları: 1,91:1 ila 1:1 ordanın en az 1080 x 1080 piksel.

Facebook için görsel hazırlaken dikkat etmeniz gerekenler;

Görselleri JPG ya da PNG formatında yükleyin.

Önerilen piksel boyutlarında kalın.

Kapak fotoğraflarını konumlandırmak için sürüklemeyin.

Hikayelerin altının ve üstünün %14'ünü metinsiz bırakın.

LinkedIn için görsel hazırlarken:

Profil fotoğrafı: 400 x 400 piksel ve aynı oranda daha büyük.

Kapak fotoğrafı: 4:1 oranında, 1584 x 396 piksel.

Bağlantı görselleri: 1,91:1 oranında, 1200 x 627 piksel

Şirket logosu: 300 x 300 piksel

Şirket kapak fotoğrafı: 1128 x 191 piksel

LinkedIn için görsel hazırlaken dikkat etmeniz gerekenler;

Platform, 7680 x 4320 piksele kadar olan fotoğrafları barındırabilir.

Görsellerin dosya boyutunun maksimum 8 MB olmasına dikkat edin.

Kapak fotoğraflarının kırpılabileceğini unutmayın.

Görselleri PNG ya da JPG formatında yükleyin.

Şirketler için 1200 x 628 piksel idealdir.

Bağlantı görsel genişliğinin minimum 200 piksel olmasına dikkat edin.

Pinterest için görsel hazırlarken:

Profil fotoğrafı: 165 x 165 piksel

Kapak fotoğrafı: 16:9 oranında, minimum 800 x 450 piksel

Pin boyutu: 2:3 oranında, 1000 x 1500 piksel.

Kare Pin boyutu: 1000 x 1000 piksel

Koleksiyon boyutu: 1:1 ya da 2:3 oranında 1000 x 1000 piksel ya da 1000 x 1500 piksel

Hikaye: 9:16 oranında, 1080 x 1920 piksel

Reklam: 2:3 oranında 1000 x 1500 / 1:1 oranında 1000 x 1000 piksel

Pinterest için görsel hazırlaken dikkat etmeniz gerekenler;

Görselleri PNG ya da JPEG olarak yükleyebilirsiniz.

Pin görselinin dosya boyutunun maksimum 20 MB olduğunda emin olun.

Koleksiyon görselinin dosya boyutunun maksimum 10 MB olduğundan emin olun.

Hikaye görselinin dosya boyutunun maksimum 20 MB olduğunda emin olun.

YouTube için görsel hazırlarken:

Profil fotoğrafı: 800 x 800 piksel önerilir. 98 x 98 piksel olarak işlenecektir.

Banner: Maksimum 6 MB, 16:9 oranında, minimum 2048 x 1152 piksel.

Video boyutu: 16:9 oranında, minimum 1280 x 720 piksel. 1920 x 1080 piksel önerilir.

TikTok için görsel hazırlarken:

Profil fotoğrafı: Minimum 20 x 20 piksel.

Video boyutu: 1:1 ya da 9:16 oranında 1080 x 1920 piksel.

Takipçilerinize en kaliteli görselleri sunabilmeniz için popüler sosyal medya platformlarındaki ideal görsel boyutlarını paylaştık ve bu görselleri yüklerken dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan bahsettik. Sosyal medyada içeriğinizin kalitesi kadar görsellerinizin kalitesinin de önemli olduğunu unutmayın.