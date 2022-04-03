Sosyal Medyada Bazı Hesapların Etkileşim Almak İçin Sık Sık Paylaştıkları 16 Fake Görsel

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Son yıllarda "Evrenle İlgili Bilgiler, Hayvanlar Hakkında İlginç Bilgiler" gibi klişe isimlere sahip olan ve yanlış bilgiler veren çok sayıda Twitter profili mantar gibi türedi. Genellikle bahis reklamı yapan bu hesaplar daha fazla beğeni alıp sayfaları büyütmek adına fake görsellerin yayılmasına neden oluyor.

Bu paylaşımları yapanlar gerçekten bu görsellere inanıyor da olabilirler fakat etkileşim kaygısı güttükleri ihtimali çok daha ağır basıyor. Çünkü sayfayı büyüttüklerinde on binlerce liraya satabiliyorlar veya bahis reklamları ne kadar çok görüntülenme alırsa o kadar çok kazanıyorlar.

Tuhaf olan ise bu tür paylaşımlara yüz binlerce insanın inanıyor olması. Tek bir tweet dahi 50 binden fazla beğeni alabiliyor. Özellikle aşağıdaki görseller birkaç yıldır sürekli dolaşımda olduğu için bunlara inananları uyarmak adına doğrularını aktarmak istedik.

"Uyuyan bir kadına benzeyen bir dağ" iddiasıyla paylaşılan bu görsel aslında sanatçı Jean-Michel Bihorel'in "Kış Uykusu" adlı dijital bir eseri.

fake kadın

Söz konusu dağın halk arasındaki ismi "Uyuyan Kadın Dağı" olsa da dağın tepeden görüntüsü gerçekte bu şekilde:

uyuyan kadın dağı

Benzer bir dijital çalışma da gerçek sanılıp sıkça paylaşılmakta.

photoshop

Norveç'te bulunan Segla Dağı'nın bir fotoğrafına Michelle von Kalben tarafından bir photoshop çalışması yapılmış.

dağ montaj

Yavru ornitorenk sanılarak paylaşılan bir oyuncak heykelcik:

fake tweet

Vladimir Matic-Kurylev tarafından oluşturulan oyuncak:

fake görsel

Yavru ornitorenk paylaşımının tuttuğunu gören hesaplar bu kez başka bir oyuncakla hit alma peşinde.

oyuncak

E-ticaret sitesinde satılan bir oyuncaktan ibaret:

oyuncak

Yavru ornitorenkler gerçekte böyle görünüyor:

yavru ornitorenk

Tembel hayvan ailesi olduğu iddiasıyla paylaşılan bu fotoğraftakiler de aslında sadece birer oyuncak.

oyuncak tembel hayvan

Fotoğrafta görülen beyaz yarasa da keçeden ve pamuktan yapılan bir oyuncak. 

beyaz yarasa oyuncak

Bu ve benzeri oyuncakları Anna Yastrejembovskaya isminde bir sanatçı yapıp e-ticaret sitelerinde satıyor.

Atatürk'ün bir "İdeal Cumhuriyet Köyü" projesi çizdiği iddiası sık sık paylaşılır fakat bunun bir gerçekliği bulunmuyor.

atatürk köy

Bu görsel, Afet İnan'ın "Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyetinin Birinci Sanayi Planı 1933" adlı kitabında bulunuyor ve "ismi bilinmeyen bir mimar tarafından çizildiği" aktarılıyor. Projenin Mustafa Kemal Atatürk tarafından çizildiğine dair herhangi bir kanıt bulunmuyor.

Bazen Fethiye bazen Çeşme olarak paylaşılan bu görsel, iddia edilenin aksine bir montaj.

bulut montaj

İtalya Corniglia'dan bir fotoğraf kullanılarak oluşturulmuş.

italya

Kadraja iki güvercin girmiş ama montajla.

güvercinler

İki farklı fotoğrafa ayrı ayrı rastlamak mümkün.

güvercin fotoğrafı

Tuğla desenli dünya haritası şeklini yapan işçilerin Türk olduğu iddiası dönem dönem paylaşılıyor.

işçiler harita

Meksika'daki işçiler tarafından bir iç mimarlık firması için oluşturulan bir tasarım.

inşaat işçileri dünya haritası

Bir paylaşımlı ofisin duvarına işlenmiş.

İstanbul'da fırtına çıktığında dolaşıma sokulan bu görselin orijinalinde bulut yok.

istanbul fırtına

Dijital sanatçı Brent Shavnore tarafından bir montaj yapılmış.

istanbul fotoğrafı

Fotoğrafın orijinali ise Tacettin Ulaş'a ait.

istanbul

Bulgaristan'daki "Prohodna Mağarası" halk arasında "Tanrı'nın Gözleri" olarak biliniyor. Bunu daha da vurgulamak adına olsa gerek, orijinal fotoğrafa montajla Ay eklenmiş.

tanrının gözleri

Eğer Ay bu açıya gelseydi fotoğrafta çok daha küçük görünürdü.

göz şekli mağara

Hırvatistan'da Adriyatik Denizi'nde bulunan Bavljenac Adası gerçekten de bir parmak izini andırıyor fakat hikâyesi uydurulmuş.

parmak izi ada

Kayalık ada temizlenerek tarıma elverişli hale getirilmiş ve komşu adada bulunanlar tarafından tarım alanlarının sınırını belirlemek için bu duvarlar inşa edilmiş.

hırvatistan ada

Böylece ekinler kuvvetli rüzgarlara karşı korunmuş.

Hem bunlar birer oyuncak hem de Inari tilkisi adında bir hayvan türü bulunmuyor.

inari tilkisi

Inari, Japon mitolojisinde tilkilere binen bir tanrı. Görseldeki oyuncaklar ise Santaniel adında bir oyuncak dükkanı tarafından satılıyor.

"Zıvanadan çıkmak" deyimi trafik polislerinin eskiden içinde nöbet tuttuğu silindirden gelmiyor.

zıvanadan çıkmak

"İki parçanın birbirine geçirilmesi için kullanılan aksam ya da yöntem" anlamına gelen zıvana, parçaların birbirinden ayrılması durumu, oluşturacağı asabiyetle ilişkilendirilerek "zıvanadan çıkmak" şeklinde dilimizde yer edinmiştir. Bu deyim söz konusu nesnelerin polisler tarafından kullanılmaya başlamasından çok önce de dilimizdeydi.

İki farklı zıvana:

zıvana

Polislere "aynasız" lakabının takılmasının nedeni, 1970'lerin başında Renault 12 model polis araçlarında sağ aynanın bulunmaması değil.

aynasız

"Aynasız" kelimesinin 1920'lerin başındaki edebî eserlerde de kullanıldığı görülüyor. "Çirkin, fena, hoş olmayan, zararlı" şeklinde tanımlanan kelimenin 1930'lu yıllardaki edebî eserlerde polisler için de kullanıldığı biliniyor. Renault 12, Türkiye'ye 1970'li yılların başında gelmeye başlamıştı.

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