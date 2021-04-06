Michael Jordan'ın tahtına aday gösterilen LeBron James, tıpkı Chicago Bulls efsanesi gibi bir Space Jam filminde karşımıza çıkacak. Hangi oyuncunun daha büyük bir Space Jam yıldızı olduğunu gelin birlikte karşılaştıralım.

Dünyanın belki de hiçbir ülkesinde en popüler spor olmasa da hemen her yerde en popüler sporlar arasında yer alan basketbolun zirvesi şüphe yok ki NBA. Özellikle 90'lı yıllarda NBA'i dünyaya tanıtan ve bu sporun zirvesi olarak belirleyen isimlerin başında ise Michael Jordan geliyor.

14 defa All-Star seçilen ve kariyerini 6 şampiyonluk yüzüğü ile tamamlayan Jordan'ın ne kadar büyük olduğunu şöyle açıklayayım: O günden beri Chicago bir daha hiç şampiyon olamadı ancak bugün bile küresel anlamda en popüler takımlar arasında yer alıyor. LeBron James ise pek çok otorite tarafından basketbolun en iyisi olma anlamında Majesteleri Michael Jordan ile kıyaslanıyor. 16 kez All-Star olan James'in de 4 yüzüğü bulunuyor.

NOT: Space Jam'in LeBron James'li devam filmi 14 Temmuz 2021'de vizyonda olacak. Ancak film için yayınlanan fragman, bize bu içeriği yazacak düzeyde bilgi verdi. Film yayınlandığında yeniden bir karşılaştırma yapıp sizlerle paylaşacağız

Gelelim Space Jam maçlarına

Öncelikle Space Jam'in yeni filmi için Warner Bros.'un orijinal domainde yer alan siteyi yenilediğini belirtelim. Yaklaşık 24 yıl boyunca hiç değişmeyen orijinal siteyi ise https://www.spacejam.com/1996 adresine taşımışlar. Yani bu internet antikasına hâlâ erişimimiz var.

İlk Space Jam filmini hatırlamayanlar ya da izlememiş olanlar için özet geçelim. Uzaydan gelen minik yaratıklar Looney Tunes'u kaçırmak ister. Looney Tunes da onları basketbol maçına çağırır. Sonrasında kendine Monstarz adını veren ve NBA'in efsanevi oyuncularının yeteneklerini çalmış olan devasa canavarlar ile karşılaşacak olan Looney Tunes karakterleri, Mcihael Jordan'ı kendilerine yardım etmesi için kaçırır. Maçı Jordan ve Looney Tunes kazanır, çizgi karakterler kurtulur, Jordan arkadaşlarının güçlerini geri kazanmalarını sağlar.

Yeni filmde ise fragmandan anladığımız kadarıyla LeBron James, kaçırılan oğlunu kurtarmak için bir maça çıkıyor. Bu maçta da yıllar sonra Looney Tunes karakterlerinden oluşan ekiple birlikte sahaya çıkıyor. Gelelim iki devin gördüğümüz kadarıyla olan karşılaştırmasına:

Liderlik

Michael Jordan, üst üste şampiyonluklar yaşadıkları dönemde Chicago Bulls'un lideriydi. Öyle bir liderdi ki daha sonra gidip Kuzey Kore'nin Diktatörü Kim Jong-Un ile kanka falan olan Dennis Rodman manyağı bile sahada Jordan'ın hakimiyetini kabul ediyordu. Benzer bir durum ilk Space Jam filminde de vardı. Majesteleri o filmde elindeki kadrodan en iyisini çıkarmayı başarmış, topun dörtte biri boydaki Tweety'den bile yararlanmayı başarmış, devre arasında takımını ateşlemişti.

LeBron James'te ise ilk fragmanda gördüğümüz kadarıyla bu kadar gelişmiş bir liderlik vasfı bulunmuyor. Hatta ilk başta elindeki oyuncuları küçümsediğini bile görmemiz mümkün. Takım arkadaşları takım liderine sırf varlıklarından dolayı mahcup mahcup yanaşıyor. Ayıp be LeBron, kalplerini kırmak yakışıyor mu sana?

Takım kurgusu

Elinizde iyi oyuncular olması önemlidir ancak elinizdeki oyunculardan en iyisini almak daha önemlidir. Bu ne iş yaparsanız yapın böyledir, isterseniz sınıf içi proje ödevi yapıyor olun durum değişmez. NBA yıldızlarının güçlerine sahip dev canavarlara karşı yeri geliyor Will E. Coyote'nin patlayıcı bilgisini ve çakallığını, yeri geliyor Tweety'nin sürprizlerini kullanıyor.

Fragmanda gördüğümüz kadarıyla LeBron ise genel olarak Houstan günlerindeki sakal reyize bağlayacak ve her topu kendisi kullanmayı tercih edecek gibi gözüküyor. Bunun ne kadar başarılı olacağını görmek için Harden'ın Rockets ile kazandığı şampiyonluk yüzükleri sayısına bakabilirsiniz.

Adaptasyon

Bu noktada her iki başrolümüzün de aralarında çok bir fark olmadığını görüyoruz. Michael Jordan da LeBron James de içinde bulundukları dünyanın şartlarını ve oyunun sahada nasıl oynandığını maç esnasında öğrenecek gibi gözüküyor. Ha LeBron'un sahnesi ilk filme gönderme olduğu için çok da irdelememek lazım. LeBron'un çizgi film karakterine dönüşmenin şokunu 1.3 saniyede üzerinden atmasıyla bu açıdan daha önde göründüğünü söylemek mümkün.

Space Jam All-Star maçına benzemez

Son yıllarda NBA All-Star maçlarını takip ettiyseniz, artık seçilen iki kaptanın oyuncu havuzundan sırayla seçim yaptığını göreceksiniz. LeBron bu mücadelelerde seçilebilecek en hayvani, en bozuk takımı seçmeyi tercih ediyor. Bu yıl LeBron'un takımında kimler vardı: Giannis denen azman, orta sahadan leblebi gibi üçlük atan Curry ve Lillard, Avrupa'dan gelen yeni yıldız Doncic…

Fragmanda da yukarıda yer alan sahnede LeBron'un rüya takım seçimini görüyoruz. Kadroda yok yok: Superman, Gandalf, Iron Giant, King Kong… NBA tabiriyle "size"ı büyük bir ilk beş kurmak istediğini görebiliyoruz. (Gandalf'ın sahada ne yapacağını tam bilemiyoruz ama Balrog döven adam herhalde üç beş yaratığa da kolay lokma olmaz herhalde) Peki Michael Jordan'ın takımındaki diğer yıldızlar(!) arasında kimler vardı: Bill Murray ve Seinfeld'deki Newman.

Space Jam: A New Legacy filmi 16 Temmuz'da vizyona girecek. Çeşitli NBA yıldızlarını da göreceğimiz yapımda yer alacağı açıklanan Diana Taurasi'nin ülkemizde Fenerbahçe ve Galatasaray formaları da giydiğini belirtelim.

Fragmanda dikkat çeken noktalar:

LeBron ve oğlunun asansörden indiği kat ALG olarak gösteriliyor. Don Cheadle'ın oynadığı kötü karakterin adı Al G Rhythm.

gösteriliyor. Don Cheadle'ın oynadığı kötü karakterin adı Al G Rhythm. Warner ana sürücüsünde firmanın tüm markaları ayrı birer gezegen olarak gözüküyor. Özellikle DC dünyası , Emerald City ve Westeros dikkat çekmeyi başarıyor.

, Emerald City ve Westeros dikkat çekmeyi başarıyor. LeBron'un Looney Tunes dünyasına atıldığı sahnede kullanılan cihazda yer alan dünyalar arasında Hogwarts gibi yerler de yer alıyor. Orbit City ise Jetgiller'in yaşadığı yer. Diğer yakaladıklarımdan biri Çakmaktaşlar'ın bulunduğu taş yatağı, biri de GoT'un Westeros'u .

dünyasına atıldığı sahnede kullanılan cihazda yer alan dünyalar arasında gibi yerler de yer alıyor. Orbit City ise yaşadığı yer. Diğer yakaladıklarımdan biri Çakmaktaşlar'ın bulunduğu taş yatağı, biri de GoT'un . Sahanın etrafında toplanan seyircilerin iyiler tarafında olanları Hannah Barbera çizgi filmlerinde ve WB serilerinde gördüğümüz iyi karakterler. Diğer tarafta ise bir takım Batman kötüleri başta olmak üzere bir dolu kötü karakter var. Maske'nin tam ortada kalmış olması da güzel bir ayrıntı. Maçı izleyen kişi sayısı 800 binden fazla olduğu için bu sahne teknik olarak dev bir sürpriz yumurta.

Space Jam: A New Legacy'nin "Bir film izledim hayatım değişti" dedirtmesini kimse beklemiyor. Şu pandemide neşeli ve derli toplu bir film izlemek tek beklentimiz. Zaten WB bu yapımdan kazandığının kat kat fazlasını oyuncaklardan çıkaracaktır. Esas önemli soruyu soralım: Sizce LeBron mu, Jordan mı?