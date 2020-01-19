SpaceX, Havada Roket Patlattığı Testi Başarıyla Tamamladı

Gelecekte NASA astronotlarını uzaya taşıyacak olan Crew Dragon'ın acil kaçış sisteminin testi, birkaç ertelemeden sonra bugün gerçekleştirildi. Testte Falcon 9 roketini havada patlatan SpaceX, Crew Dragon'un hasarsız şekilde kurtulduğunu tüm dünyaya kanıtladı.

NASA'nın kendi astronotlarını kendi uzay araçlarıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermek için başlattığı proje kapsamında bugün dev bir adım daha atıldı. Uzay aracı için Boeing ve SpaceX firmalarıyla anlaşan NASA, bugün SpaceX ile birlikte Crew Dragon isimli uzay aracının acil kaçış sistemini test etti.

Aslında dün yapılacağı duyurulan test, kötü hava koşulları nedeniyle bugün 16.00'a ertelenmişti fakat bir erteleme kararı daha alınarak test, 18.00'a atıldı. Test kapsamında SpaceX, Crew Dragon'ı uzaya fırlatacak ve yolda, aracı taşıyan Falcon 9 roketini patlatacaktı. Sistem parametrelerindeki değişimi önceden algılayıp roketten ayrılacak araç, hasar almadan okyanusa düşecekti.

Test başarıyla tamamlandı ve Crew Dragon sınıfı geçti:

SpaceX'in paylaştığı görüntülerde de görebileceğiniz gibi yoluna devam eden Crew Dragon, sistemdeki ani basınç değişimi algılayıp roket patlamadan hemen önce Falcon 9'dan ayrılmayı başardı. Bu yıl içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na mürettebat taşıması hedeflenen aracın böyle bir acil durumu önceden algılayıp hasar almadan roketten ayrılabiliyor olması oldukça önemli.

Yukarıdaki görüntülerden de anlayabileceğiniz üzere Crew Dragon, bu ayrılmadan sonra paraşütlerini açtı ve okyanusa düştü. Test boyunca SpaceX'in planladığı her şey yolunda gitti ve Crew Dragon, bu görev için uygun bir araç olduğunu NASA başta olmak üzere tüm dünyaya kanıtladı.

Bu test, SpaceX'in uzay aracının NASA tarafından kullanılmadan önce tabi tutulacağı son büyük testti. Yani Crew Dragon, bundan sonraki süreçte bazı küçük testlerden geçtikten sonra 2020 içerisinde uzaya astronot taşıyabilecek. Testin baştan sonra tüm anlarını canlı olarak YouTube kanalı üzerinden yayınlayan SpaceX'in paylaştığı görüntülere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Tüm videoyu izlemeden sadece 9 dakikalık test sürecini izlemek için videoda 22:50'ye gidebilirsiniz.

SpaceX'in gerçekleştirdiği teste ait görüntüler: