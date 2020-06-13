Haziran Ayının İkinci Starlink Fırlatması Gerçekleştirildi

SpaceX, Starlink uydularının yörüngeye yerleştirilmesi görevine hız kesmeden devam ediyor. Bu ay ikincisi bugün gerçekleştirilen fırlatmanın 22 Haziran'da üçüncüsü de gerçekleştirilecek.

SpaceX, son dönemde oldukça yoğun bir program üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde uzaya insan gönderen ilk özel şirket olma unvanını kazanan şirket, haziran ayı boyunca da Starlink görevleri ile dünyanın yörüngesine uydular yerleştirmeye devam edecek. 4 Haziran’da gerçekleştirdiği fırlatma ile 60 Starlink uydusunu yörüngeye yerleştiren SpaceX, haziran ayı boyunca iki Starlink uydu fırlatması daha gerçekleştireceğini duyurmuştu ve bu iki fırlatmadan ilki bugün gerçekleşti.

Bu sabah gerçekleştirilen fırlatma ile birlikte SpaceX geçtiğimiz 14 günlük süreçte Falcon 9 roketini tam 3 kez fırlattı. Falcon 9 roketinin yeniden kullanılabiliyor olması sayesinde görevleri arasındaki süreyi kısaltan ve çok sık fırlatma gerçekleştirebilen SpaceX, 22 Haziran’da da diğer fırlatmayı yapacak. Böylece bir aylık süreç içerisinde toplamda 4 fırlatma yaparak Falcon 9 roketinin sunduğu tüm imkanlardan sonuna kadar faydalanma konusunda ne kadar ciddi olduklarını da bir kez daha göstermiş olacaklar.

SpaceX, önümüzdeki aylarda da yörüngeye düzenli olarak Starlink uyduları göndermeyi planlıyor. Bu uydular sayesinde tüm dünyaya yüksek hızda kablosuz uydu interneti hizmeti sunmayı planlayan SpaceX’in bu hizmeti henüz başlamış değil. Elon Musk’a göre sunacakları hizmetin öncelikli hedef kitlesi şu an kaliteli bir internet hizmeti alamayan bölgeler.

Özellikle telekomünikasyon şirketleri için sorun teşkil edeceği düşünülen ve pek çok farklı tartışmada adı geçen Starlink uydularından şu an yörüngede 482 adet var. Bugün gerçekleştirilen fırlatma ile birlikte 58 uydu daha yörüngeye gönderildi.

Uzaya uydu taşıma görevlerinin yanında insanlı görevlerdeki başarısını da 30 Mayıs’ta gerçekleştirdiği görev ile kanıtlayan SpaceX, gelecekte de bu tür görevlere öncülük edecek gibi görünüyor. Elon Musk’ın Mars hedefi için de durmadan çalışan SpaceX, bu yıl içinde Mars görevi için geliştirilen Starship’in Mk3 versiyonunu da yörüngeye ulaştırmayı hedefliyor.