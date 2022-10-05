SpaceX, Dört Astronotu Uzay İstasyonuna Gönderdi

SpaceX, geçtiğimiz saatlerde NASA için yeni bir uçuş gerçekleştirdi. Crew-5 ismi verilen görev, dört astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi. Görev ayrıca yıllar sonra bir ilke de imza attı.

İnsanlığın uzay araştırmaları hızla devam ederken bugün de SpaceX tarafından yeni bir görev gerçekleştirildi. Elon Musk yönetiminde faaliyet gösteren dev uzay şirketi, geçtiğimiz saatlerde yapılan bir fırlatmada NASA için astronotları uzaya gönderdi.

Geçtiğimiz günlerde NASA ile Hubble Uzay Teleskobu’nu kurtarmak için anlaşma imzalayan SpaceX’in Falcon 9 roketiyle gerçekleştirdiği uçuş, Crew 5 olarak adlandırıldı. Görev, 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşıyarak şirketin başarılı uçuşlarını devam ettirdi.

Crew-5, SpaceX’in NASA için gerçekleştirdiği beşinci mürettebatlı uçuş oldu

Crew-5 görevi, SpaceX’in NASA için yaptığı beşinci mürettebatlı uçuş olarak kayıtlara geçti. Ayrıca görev, SpaceX’in sadece iki yılda gerçekleştirdiği sekizinci insanlı uzay görevi olmasıyla da dikkatleri üzerine topladı.

ABD’nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen görevde mürettebat, Falcon 9 roketinin üzerinde yer alan Endurance ismi verilen kapsülün içinde TSİ 19.00 sularında Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru havalandı. Crew 5 görevi, Endurance’ın ikinci uzay uçuşu olarak da kayıtlara geçti. Falcon 9 gibi tekrar kullanılabilir olan kapsül, geçtiğimiz yıl da istasyona yapılan Crew-3 görevini gerçekleştirmişti.

2002’den beri ilk kez bir kozmonot ABD’ye ait bir uzay aracıyla uçuş yaptı

Araçta, istasyonda altı ay geçirecek tam dört astronot bulunuyordu. Bunlardan ikisi Amerikalı NASA astronotu Nicole Mann ve Josh Cassada, biri Japon JAXA (Japon Uzay Araştırma Ajansı) astronotu Koichi Wakata, sonuncusu ise Rus Roscosmos kozmonotu Anna Kikina idi. NASA, Kikina’yı uzaya göndermek için Rusya Uzay Ajansı Roscosmos ile bir anlaşma yapmıştı. Crew 5 görevi de Kikina’yı hem SpaceX ile uçan ilk Rus kozmonot hem de 2002’den beri ABD’li bir uzay aracıyla uçuş yapan ilk kozmonot yaptı.