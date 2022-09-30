NASA ve SpaceX, Hubble Uzay Teleskobu İçin Anlaşma İmzaladı

NASA, SpaceX ile Hubble Uzay Teleskobu'nun daha yüksek noktalara taşınması için anlaşma imzalandığını duyurdu. Ajans, projede para harcamayacağını da vurguladı.

1990 yılında fırlatılan ve 30 yılı aşkın süredir yeryüzünden 540 kilometre yükseklikte görev yapan Hubble Uzay Teleskobu, bugüne dek uzayın pek çok gizemine ışık tutmamızda aracı oldu. Teleskobun yerini James Webb’in alması ve Hubble’ın emekliye ayrılması beklenirken, bugün NASA’dan önemli bir haber geldi.

Paylaşılan duyuruya göre NASA, Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX ile Hubble’ı daha yüksek bir yörüngeye çıkarmak için çözüm arayışına girdi. İki şirket arasında bu kapsamda anlaşma imzalandı. Hubble için öngörülen manevranın gerçekleşmesi içinse SpaceX’in Dragon kapsülüne işaret edildi.

NASA, proje için kuruş harcamayacak:

NASA’nın duyurusuna göre Hubble’ın ömrünü uzatma fikri, SpaceX’in birkaç ay önce yaptığı teklifle ortaya çıktı. NASA’nın başındaki isimlerden birisi olan Thomas Zurbuchen, söz konusu teklifle ve yapılan anlaşmayla birlikte Hubble’ın ömrünü uzatmak için NASA’nın maddi kaynak ayırmayacağını belirtti.

SpaceX’in NASA’ya sunulan bu görevi Crew Dragon aracıyla yapma fikriyse, şirketin Polaris Program adlı özel uzay şirketiyle ortaklığından doğdu. Öte yandan Crew Dragon’da Hubble’a ekipman takılmasını ya da herhangi bir modifikasyon yapılmasını sağlayacak bir robotik kol bulunmuyor. Bu görevin nasıl gerçekleştirileceği henüz net değil.

Hubble Uzay Teleskobu, James Webb’in aksine bünyesinde herhangi bir itici barındırmıyor. Teleskop, bu nedenle yerden yüksekliğinde ya da yörüngesinde hiçbir ayar gerçekleştiremiyor.