Uzay Şirketi Firefly, Alpha Roketini Yörüngeye Gönderdi

Ticari uzay uçuşları için fırlatma araçları geliştiren havacılık şirketi Firefly Aerospace, Alpha isimli roketini başarılı bir şekilde yörüngeye gönderdi. İlk kez bunu başaran araç, beraberinde üç uyduyu götürdü.

Gelişen teknoloji ile birlikte hızlanan uzay yarışıyla birlikte artık birçok şirket, sık sık geliştirdiği roketleri uzaya gönderiyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Firefly Aerospace de bunlardan biri. 2017’de kurulan dev firma, ticari uzay uçuşları için fırlatma araçları geliştiriyor. Bu araçların uzaya uydu göndermek gibi kritik şeylerde kullanılması planlanıyor.

Şirketin Alpha ismi verilen roketi, geçtiğimiz yıl test edilmişti. Anca bu fırlatma başarısız olmuş, 29 metre uzunluğundaki Alpha 2 dakika 30 saniyenin ardından yörüngeye ulaşamadan infilak etmişti. Daha sonraki denemeler ise kötü hava şartları ve teknik nedenlerden dolayı yapılamamıştı. Şimdi ise şirket, Alpha’yı bir kez daha uzaya göndermeyi denedi.

Alpha, başarılı bir şekilde yörüngeye ulaştı

Cumartesi günü Kaliforniya eyaletinde bulunan Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden havalanan Alpha, ilk kez yörüngeye ulaşmayı başardı. Roket, ‘%100 başarılı’ olarak nitelendirilen görevde üç uydu taşıdı. Firefly, “ABD topraklarından ikinci denemesinde başarılı bir fırlatma gerçekleştiren ve yörüngeye ulaşan ilk şirket” olmayı başardıklarını da açıklamalarına ekledi.

Şirketin Alpha aracı, 745 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip. Roket, bu uçuşta üç küçük uydu yükünü beraberinde yörüngeye götürdü. Bunlardan en büyüğü, Libre Space Foundation’a ait yalnızca 6 kg ağırlığında olan ve dünyanın ilk açık kaynaklı ücretsiz telekomünikasyon takımyıldızını test edecek altı küçük uyduyu içerisinde bulunduran PICOBUS’tı. Diğerleri ise NASA’ya ait eğitim uydularıydı.

Firefly, bu başarılı uçuşun ardından yeni uçuşlarının planlarını yapıyor. Şirket, Alpha 3 isimli roketini 29 Kasım 2022 tarihinde uzaya gönderecek. 2023’te ise Alpha aracı ile altı tane daha uçuş gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Alpha roketinin fırlatılış anı