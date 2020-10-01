Starlink, Harabeye Dönen Bir Kasabanın Yardımına Koştu

SpaceX'in uydu üzerinden internet sunma projesi Starlink, son olarak ABD'deki orman yangınları sırasında kullanıldı. Yüzde 80 kadarı yanan Malden isimli bir kasabada uydu terminali kuran SpaceX, bu terminal üzerinden bölgedeki acil durum ekipleri ve sivillere internet sunmaya başladı.

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX'in en önemli projelerinden bir tanesi de Starlink. Bu proje, Dünya'nın yörüngesine yerleştirilen uydularla, gezegenimizin her noktasına internet ulaştırmayı hedefliyor. Proje, henüz tam anlamıyla hayata geçmedi ancak ABD'de başlayan orman yangınları, Starlink internet ağının gerçek hayat testlerinin(!) başlamasını zorunlu kıldı.

ABD'nin kuzeyi, eylül ayından beri orman yangınlarına teslim oldu. Kuzey Kaliforniya'da bulunan Malden isimli kasaba ise bu yangınların en çok etkilediği yerlerden biri oldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre kasabadaki evlerin yüzde 80 kadarı yangından nasibini almış durumda.

Konuyla ilgili açıklamalar, Washington Acil Durum Yönetim Birimi tarafından yapıldı. Starlink'in uydu terminalini gösteren bir fotoğraf paylaşan yetkililer, bölgenin neredeyse tamamının küle döndüğünü ancak Starlink sayesinde bölgedeki insanların internet erişiminin sürdürüldüğünü ifade ettiler. Yetkililere göre Starlink projesi olmasaydı, bölgedeki halkın ve yangın söndürmek için bölgeye giden itfaiye erlerinin birbirleriyle haberleşmesi mümkün olmayabilirdi.

SpaceX'in Malden'daki Starlink terminali

Starlink ile ilgili yapılan paylaşım, Elon Musk tarafından da görmezden gelinmedi. Paylaşıma yanıt veren Musk, acil durum müdahale ekiplerine ve internet erişiminin mümkün olmadığı lokasyonlara yardımcı olmaya devam edeceklerini söyledi. SpaceX'in Starlink projesi, özellikle doğal afetlerde ilk yardım ekiplerinin en büyük yardımcılarından biri olacağını kanıtlamış