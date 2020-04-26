Kırklareli ve Tekirdağ'da Starlink Uyduları Gözüktü

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de görülen ve “UFO” şeklinde yorumlanan Starlink uyduları, bu sefer Kırklareli ve Tekirdağ üzerinde görüldü. Olaya şahit olan halk, gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Geçtiğimiz gün İngiltere’de görülen ve paniğe sebep olan gökyüzündeki ışıklar, bu sefer Tekirdağ ve Kırklareli’de gözüktü. Kırklareli’nin Lüleburgaz ve Tekirdağ’ın Malkara ilçesindeki insanların gördüğü ışıkların Elon Musk’ın uzaya gönderdiği ve sayıları 400’ü geçen Starlink uyduları olduğu düşünülüyor.

Evinin balkonunda yıldızlara bakarken sıralı bir şekilde hareket eden ışıkları gören Yasin Demiröz, bu anı kaçırmamak için fotoğraf çektiğini söyledi. Çekilen fotoğrafın SpaceX’in internet projesi için üretilen Starlink uyduları olduğu ortaya çıktı.

İngiltere’de de panik yaratmıştı.

SpaceX, Tesla, The Boring Company gibi şirketlerin kurucusu Elon Musk’ın “ucuz ve yüksek hızda internet” kapsamında geliştirilen Starlink uydularına ait olduğu fark edilen bu ışıklar, geçtiğimiz günlerde İngiltere üzerinde de görülmüştü. Gördükleri şeyin UFO olduğunu düşünen insanlar, sosyal medyada tartışma konusu yaratmışlardı. Belirli bir yörüngede hareket eden Starlink uyduları, dönem dönem ülkemizin üzerinden de geçiyor. Eğer gökyüzüne sıralı bir şekilde hareket eden yıldız görünümlü şekiller görürseniz, muhtemelen Elon Musk’ın çılgın projesini görmüş olacaksınız.

Astronomik alan görüşüne zarar verebilir

Elon Musk’ın çılgın Starlink projesi, özellikle gök bilimciler tarafından eleştiriliyor. Astronomik alan görüşünü bozacağından korkan kişiler, görünüşe göre bu konuda haklılar. Şu an sadece 422 uydu gökyüzünde bulunuyor, ancak Musk’ın planı 12.000 uyduyla tüm dünyaya hizmet sağlamak. Bu konuda açıklama yapan Musk, uyduların daha az parlamasını sağlamak için güneşlik takacaklarını söyledi. Bu sayede gece gökyüzüne baktığımızda yıldızlarla baş başa kalabileceğiz.