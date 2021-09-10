Spider-Man 2 Duyuruldu: İşte Heyecan Dolu Fragmanı

PlayStation 5'e özel olarak hazırlanan Spider-Man 2 oyununun piyasaya çıkış tarihi belli oldu. Oyunun yapımcısı Insomniac Games, şu ana kadar gördüğümüz iki Spider-Man Peter ve Miles'ın Venom'a karşı mücadele vereceği bu yapımın bugüne kadarki en etkileyici tek oyunculu aksiyon oyunu olacağını dile getirdi.

Marvel Spider-Man oyunu, şüphesiz PlayStation 4'ün en sevilen oyunlarından biri olmuştur. Beğenileri göz önüne alarak uzun bir süre önce ikinci oyun için kolları sıvayan Insomniac Games, PlayStation 5 için özel olarak hazırlanan yeni oyunun çıkış tarihini duyurdu.

Yeni oyun, PS5 platformunda sevenleriyle 2023 yılında buluşacak. Henüz kesin bir tarih verilmiş değil ancak Spider-Man PS4 oyunun eylül ayında piyasaya çıktığını göz önünde bulundurursak yeni oyunun da 2023 yılının sonbahar aylarında satışa çıkmasını beklemek yanlış olmaz.

Spider-Man 2'nin tanıtım videosu:

Yeni oyun ile ilgili çok fazla ayrıntı paylaşılmadı, ancak şu zamana kadar verilen en heyecanlı haberlerin arasında oyunda Peter Parker'ın yanında Miles Morales'in de yer alacak olması ve iki Spider-Man'in Venom'a karşı mücadele verecek olması yer alıyor.

Insomniac Games'ten Ryan Schneider, Spider-Man 2 oyunu ile ilgili yaptığı açıklamada oyunun bugüne kadarki en etkileyici tek oyunculu aksiyon oyunu olacağı gibi büyük bir iddia ile gündeme gelirken, aynı zamanda Spider-Man 2'de kahramanları yeni kostümlerin ve güçlerin beklediğini vurguladı.