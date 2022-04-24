Spider-Verse'ün üstüne düşmeye başlayan Sony'nin 7 iddialı yapımla birden karşımıza çıkacağı iddia edildi. Elde edilen sızıntılarda filmlerin oyuncu kadrosu da açıklandı.

Spider-Man, yayınlanan son filmi No Way Home’da seyircilere büyük bir sürpriz yapmış ve film oldukça beğenilmişti. Filmi izleyen herkes Spider-Verse'ün (Spider-Man Evreni) bizleri ilerleyen günlerde çok daha fazla şaşırtabileceğini hissetmiştir. Tabii yayınlanan diğer Marvel filmlerinin de yavaş yavaş Spider-Verse'e bağlanması da evrenle ilgili merak uyandıran bir diğer unsur olmuştu.

Marvel’ın en az Spider-Man kadar sevilen bir diğer film serisi olan Venom da son filmiyle Spider-Verse ile bağlantısını giderek arttırdı. Tüm bunlar olurken de evrenin geleceği ile ilgili söylentiler ve teoriler büyük bir hız kazandı. Bugün de evrene gelecek olan yeni filmler ve karakterlerle ilgili yeni iddialar ortaya çıktı.

Spider-Verse'e gelecek olan 7 yeni filmin adı ve oyuncuları sızdırıldı

Sony, Spider-Man'in haklarını elinde tutabilmek için çalışmalara başladı. 4chan’in bugün ortaya attığı iddialara göre de Sony’nin bu hakları elinde tutmak için yaptığı büyük planlardan bazıları sızdırıldı. 4chan, şirketin önümüzdeki yıllarda seyirciyle buluşturacağı bazı filmlerin isimlerini ve oynaması düşünülen oyuncuların bir listesini paylaştı. Oldukça iddialı bir listeyle karşımıza çıkan haberde, filmlerin bazılarının onaylandığı ve oyuncularla görüşülmeye devam edildiği iddiaları yer alıyor.

Yine söylenenlere göre Sony yeni filmlerdeki oyuncu kadrosunu seçmek için oldukça titiz bir çalışma yürütüyor. Spider-Man evrenini, Sinister Six ile bir araya getirmeye çalışan Sony, 7 yeni filmle birlikte evrenleri birleştirmeyi ve yeni karakterleri evrene dahil etmeyi planlıyor. Halihazırda büyük bir çoğunluğumuz zaten böyle bir haberi bekliyorduk ancak bu haberin Venom, Spider-Man, Dr. Strange filmlerinin devamı için gelmesi daha olası görülüyordu. Ortaya çıkan iddialar gösteriyor ki, beklediğimizin dışında çok daha fazla şey gerçekleşebilir. Gelin, bu oldukça iddialı listeyi birlikte inceleyelim.

Kraven the Hunter

Sony’nin Spider-Verse'e dahil edeceği karakterlerden ilki Kraven oldu. İddialara göre onay sürecinden geçen ve 2023 yılında çekimlerine başlanması beklenen filmin başrol oyuncuları belli. Sızdırılan bilgilere göre Yenilmezler: Ultron Çağı’ndan hatırladığımız Aaron Taylor-Johnson filmde Kraven rolüyle karşımıza çıkacak. Bununla birlikte filmin konusu ve diğer başrol oyuncularıyla ilgili de ortaya atılan iddialar oldukça merak uyandırdı. Çizgi romanıyla ilgili fikir sahibi olanlar filmin konusunu da az çok tahmin edecektir ancak hiç bilmeyenler için iddialara göre filmde işlenecek konuyu biraz daha yakından inceleyelim.

Kurbanlarını avlarken genelde ellerini kullanan Kraven, filmde en iyi avcının kendisi olduğunu göstermek için ellerini kirletmekten çekinmeyecek ve bu amaçla da Spider-Man'in peşine düşecek ve Herd'ün beşliyi buluşturmasını engellemeye çalışacak. Kraven’ı durdurmak için Nikolai Kravinoff tarafından işe alınan Foreigner ve Chameleon’un ise kendileri ve Kraven’la ilgili ilginç gerçeklerle yüzleşmesi gerekecek. Filmdeki bir diğer karakterde yine Nikolai için çalışacak ve Kraven’la aşk yaşayacak olan Calypso. Film, her ne kadar çizgi romanıyla oldukça bağlantılı olsa da işin içine oyunculuklar girdiğinde karşılaşacağımız manzaralar oldukça keyifli olacak gibi görünüyor.

Kraven the Hunter oyuncuları ve canlandıracakları karakterler:

Aaron Taylor-Johnson / Kraven

Ariana DeBose / Calypso

Russel Crowe / Nikolai

Fred Hechinger / Chameleon

Christopher Abbott / Foreigner

Alessandro Nivola / Herd

Madame Web

Ortaya atılan iddilardan bir diğeri Madame Web’in oldukça çarpıcı hikayesini ve oyuncularını içeriyor. Sızıntıya göre filmde Julia Carpenter, Cassandra Webb ile tanışıyor ve bir sonraki Madame Web olduğunu öğrendikten sonra bir dizi maceraya atılıyor. Web of Life’ın gizemli avatarının gücünü bir seri katilden korumaya çalışan Julia, katilin Webb’in kızı Charlotte Witter olduğunu öğreniyor.

Julia ve Charlotte arasında avatarın gücünü elde etmek için kıyasıya bir mücadele izleyeceğimiz filmde Julia’nın güçlerini nasıl kullanması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor. Tabii bunu yaparken de Anya Corazon’u korumak zorunda.

Madame Web oyuncuları ve canlandıracakları karakterler:

Dakota Johnson / Julia

Sidney Sweeney / Charlotte

Vera Farmiga / Cassandra

Venom 3

Spider-Verse evreninin en çok merak edilen filmlerinden bir diğeri olan Venom 3’ten de oldukça iddialı sızıntılar geldi. Spider-Man ile buluşması beklenen Venom’un devam filminin 2024 yılında gösterime girmesi bekleniyor. Tabii ki başrolünde de yine Tom Hardy’yi izleyeceğiz.

Filme dahil olacak yeni kötü karakterimiz ise Patrick Mulligan’ın canlandıracağı Toxin karakteri. Filmin konusuyla ilgili ortaya çıkan iddilar, Venom’un ‘kanunsuz’ Toxin ile güçlerini birleştirmesini ve Xenophage’in peşine düşmelerini izleyeceğimizi gösteriyor. Herhalde hiçbirimiz kısa bir süre içinde yeni bir film beklemiyorduk ancak yine de oldukça uzun bir süre bekleyeceğiz. Bununla birlikte bu tabloda görüyoruz ki Venom 3’ten önce pek çok Spider-Verse filmi izleyeceğiz.

Spider-Woman

Kadın süper karakterler tüm evrenlerde yerini almaya devam ederken gelecek olan filmler arasında da Madame Web ve Spider-Woman'ı görüyoruz. Sızıntıya göre, filmde Jessica Drew’un babası tarafından oluşturulan bir serum nedeniyle örümcek benzeri güçlere sahip olduğunu ve Jessica’nın bir silaha dönüştürüldüğünü göreceğiz. Ancak Jessica, güçlerine rağmen normal bir insan gibi yaşayan barışçıl bir insandır. Tabii bir gün örgüt tarafından bulunmasıyla tüm hayatı değişecektir.

Sony, Spider-Woman filmi için başrol görüşmelerine hala devam ediyor. Ortaya çıkan sızıntılar şirketin Jessica Drew rolü için Ana da Armas’ı ve baş kötü adamı canlandırması için ise Rebecca Ferguson’u istediği yönünde. Spider-Woman filminin de Venom 3 gibi 2024 yılında vizyona girecek filmler arasında yerini alması bekleniyor.

Silver Sable

Spider-Verse ekranına farklı bir kapı aralayacak bir diğer film de Silver Sable’ın olması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili ortaya çıkan sızıntılarda da çok bir bilgi yok. Filmde paralı asker Sylvia Sablinova’nın uluslarası bir suç örgütünden intikam almak için Wild Pack’i bir araya getirmesi anlatılacak.

Sony’nin Silver Sable’ın başrolü için aklındaki ismin Jodie Comer olduğu iddia ediliyor. Ancak Stranger Things’ten de hatırlayacağınız Comer’in teklife ne cevap verdiği bilinmiyor. Filmin şu anda hala geliştirilme aşamasında olduğu ve vizyon tarihinin de bu sebeple henüz belirlenmediği iddia ediliyor.

Nightwatch

Sızıntılar, geliştirilme süreci devam eden bir diğer filmin de Nightwatch olduğunu işaret ediyor. Filmde izleyeceğimiz konuyla ilgili de ortaya çıkan iddialar oldukça kısa. Dr. Kevin Trench’in, bir şirketin nanoteknoloji araştırmalarını silah haline getirmesini önlemeye çalışmasını göreceğiz. Mücadelesinde de tek başına olmayacak. Gizlenme yeteneğine sahip bir takım kurtarak, mücadelesinde yardımcı olmalarını sağlayacak.

Filmin henüz yolun başında olduğunu ve geliştirildiğini söylemiştik. Sony’nin filmdeki Nightwatch rolü için Regé Jean-Page'i istediği belirtiliyor ancak henüz vizyon tarihiyle ilgili herhangi bir gelişme yok.