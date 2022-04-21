Geçtiğimiz günlerde Microsoft cephesinden gelen benzer haberlerin ardından Sony'nin de PlayStation'a reklam eklemek üzere kolları sıvadığı ortaya çıktı. Sektör kaynaklarına göre şirket, şimdiden bazı reklam şirketleriyle görüşmelere başladı.

Tüketiciler olarak her ne kadar reklamlardan şikâyet etsek de kullandığımız ürün ve hizmetleri sunan şirketlerin en büyük gelir kapısından birisi de bu reklamlar. Dolayısıyla şirketler, hem hizmet vermeye devam etmek hizmetinin geri dönüşünü bol bol almak için reklamları hayatımıza daha da fazla sokmaya devam ediyor.

Son olarak Microsoft’un Xbox oyunlarına reklam yerleştireceği haberleri gündeme gelmişken bugün, Xbox’ın rakibi PlayStation için de benzer sesler yankılanmaya başladı. Business Insider tarafından kaynaklara dayandırılan bilgilere göre Sony, PlayStation’a reklam eklemek için şimdiden birkaç AdTech (reklam teknolojileri) şirketiyle çalışmaya başladı.

Reklamlar, ücretsiz oyunlar için teşvik olacak:

Sony’nin PlayStation’a reklam getirme gerekçesi de Microsoft ile aynıydı. Microsoft’un reklamları istemesinin nedeni Xbox’a ücretsiz oyunlar getirmek olarak açıklanırken, Sony hakkındaki bilgiler de benzerdi. Habere göre Sony, geliştiricileri ücretsiz oyunlar geliştirmeye teşvik etmek istiyor. Fakat geliştiricilere verilecek reklam geliri payı henüz bilinmiyor.

Sony ve Microsoft’un reklam girişimleri, aslında ücretsiz oyunların konsollarda yaygınlaşması için oldukça mantıklı bir çözüm. Fakat bu reklamların hangi sıklıkla ve nasıl bir şekilde oyunculara yansıtılacağı ve geliştiricilerin bu reklamlarla ne kadar gelir elde edeceği, reklamların işe yarayıp yaramayacağını belirleyen asıl konular olacak.