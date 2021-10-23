Film severlerin sosyal medyası olarak tanımlayabileceğimiz Letterboxd, Spider-Man: No Way Home sayfasında kadroya Tobey Maguire ve Andrew Garfield’ı da ekledi. Bu gelişme, yeni bir fragmanın da habercisi olabilir.

Üç farklı seriyle karşımıza gelen, son seriyle Marvel Sinematik Evreni’ne dahil edilen Spider-Man’in yeni filmi 17 Aralık’ta vizyona girecek. Fakat film, halen hayranlarının en fazla merak ettiği konuyu resmi bir şekilde göstermiş değil: Bu filmde Tobey Maguire, Andrew Garfield ve Tom Holland’ın Spider-Man’lerini birlikte görecek miyiz, görmeyecek miyiz?

Bugüne kadar paylaşılan bilgiler ve bazı görüntüler, yeni filmde bu ihtimali kesinleştiriyorken Marvel cephesinden pek çok da yalanlayan açıklama geldi. Fakat geçtiğimiz gün Sony, resmi Twitter hesabından bu ihtimali destekleyen bir paylaşım yaptı. Filme az bir zaman kala hareketlenme devam ederken bugün de bir film sitesinde bomba patladı.

Önceki iki Spider-Man’in ismi film sitesinde listelendi:

Film severler için sosyal medya niteliği taşıyan Letterboxd, internet sitesindeki Spider-Man: No Way Home sayfasında ‘küçük’ bir güncelleme yaptı. Site, filmin oyuncu kadrosunun listelendiği bölüme Tobey Maguire ve Andrew Garfield’ın isimlerini de ekledi. Bunu gören Marvel hayranları da elbette yeni bir fragman için sabırsızlanmaya başladı.

Fragmana sabırsızlanmaya başladık derken, fragman da muhtemelen yakında geliyor:

Marvel’ı bilirsiniz, önceden bilerek ve isteyerek bazı ‘gizli’ bilgileri meydana atar, sonra bunları yayından kaldırır, ilerleyen günlerinde de bu bilgilerle oluşan sabırsızlığı yeni bir paylaşımla (belgi bir fragman, belki de görsel) taçlandırır. İşte şu anda görmekte olduğumuz şey de tam olarak bu olabilir. Zira iddialara göre Marvel, 25 Ekim tarihinde, yani pazartesi günü Spider-Man: No Way Home’dan yeni bir fragman yayınlayacak. Bakalım, bu iddia doğru çıkacak mı?