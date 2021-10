Sony Birleşik Krallık’ın resmi Twitter hesabından paylaşılan yeni Tweet, üç Spider-Man’i destekleyen emojilere yer verdi. Haliyle tüm Marvel hayranları, bunun yeni filmde üç Spider-Man’in bir araya geleceğini desteklediğini düşünüyor.

Günümüzde Marvel hayranı olmayan, çoğu filmini beğenmeyen kişiler bile Marvel’ın özellikle bir serisini çok yakından takip ediyorlar: Spider-Man. Bugüne kadar üç farklı oyuncu tarafından üç farklı hikâye özelinde karşımıza gelen bu serinin yeni filmi, aralık ayında vizyona girecek. Yeni film hakkındaki beklentilerse tüm dünyada en üst seviyede.

Spider-Man: No Way Home ismiyle vizyona girecek olan yeni serinin üçüncü filmi, elbette başrolde Marvel Sinematik Evreni’nde karakterimizi canlandıran Tom Holland’a yer verecek. Fakat Tom Holland’ın bu filmi, henüz kesin bir şekilde açıklanmamış olsa da çizgi romanlarda gördüğümüz, en son da Spider-Man: Into the Spider-Verse ile işlenen ‘çoklu evren’ konusuna odaklanacak. Bu filmde Tom Holland, Tobby Maguire ve Andrew Garfield’ın oynadığı Spider-Man’lerin bir araya gelmesi bekleniyor.

Sony’den üç Spider-Man teorisini destekleyen Tweet:

Bugüne kadar üç Spider-Man’in bir araya geleceği görüşünü yalanlayan pek çok açıklama yapıldı. Özellikle Andrew Garfield’ın röportajlarında duyduğumuz yalanlamalar beklentiyi iyice arşa çıkarmışken bugün Sony’nin resmi Twitter hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı. Sony Pictures UK, Empire Magazine’in makalesine verdiği yanıtta üç adet örümcek emojisine yer verdi.

Bu Tweet, kısa sürede tüm Marvel hayranları tarafından görüntülendi ve beklentileri yeniden en üst seviyeye taşıdı. Spider-Man hayranlarını heyecanlandıran Tweet, kısa sürede büyük ilgi topladı. Birçok hayran bu Tweet’in üç Spider-Man göreceğimiz teorisini desteklediğini belirtirken bazılarıysa bunun üçüncü Spider-Man filmi anlamına geldiğini öne sürdü.

Yayınlanan fragmanıyla en çok izlenen fragman rekorunu kıran Spider-Man: No Way Home’da üç Spider-Man’i görüp göremeyeceğimiz halen kesin değil. Fragmanda ilk Spider-Man serisinde yer alan Doc Ock’u görmüş ve Electro’nun da yer alacağını biliyor olsak da Marvel, bu konuda tüm gizliliğini sürdürmeyi devam ettiriyor.