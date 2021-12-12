Spider-Man: No Way Home filmine sayılı günler kala oyuncuların röportajları devam ediyor. Şimdi de Spider-Man'i canlandıran Tom Holland, filmin setinde yaşadıkları komik bir olayı anlattı ve yanlışlıkla Zendaya'nın yanında gaz çıkardığını ifade etti.

Son zamanların en çok beklenen ve heyecan uyandıran filmlerinden birinin Spider-Man: No Way Home olduğunu söylemek yanlış olmaz. Önümüzdeki hafta cuma günü vizyona girecek olan yapım, Tobey Maguire ve Andrew Garfield’ın dönme ihtimali ve eski Spider-Man düşmanları içermesi sebebiyle tüm dünya tarafından heyecanla bekleniyor.

Spider-Man karakterine hayat veren Tom Holland da tahmin edebileceğiniz gibi filmle ilgili birçok röportaj veriyor ve deneyimlerini aktarıyor. Dün yaptığı açıklamada Tobey Maguire ve Andrew Garfield ile bir WhatsApp grubunda bulunduklarını belirten Holland, şimdi de oldukça ilginç bir açıklamada bulundu. Ünlü aktör, filmin çekimleri sırasında talihsiz bir kaza yaşadıklarını ifade etti.

Rol arkadaşının üstüne gaz çıkardı

25 yaşındaki İngiliz oyuncu, rol arkadaşları Zendaya ve Jacob Batalon ile birlikte verdikleri bir röportajda filmdeki bir sahnesinin çekimleri sırasında oldukça komik bir olay yaşandığını aktardı. Holland yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: “Bir sahne sırasında kendimi tutamadım ve MJ karakterini canlandıran Zendaya’nın yanında gaz çıkardım. Spider-Man kıyafetinin içi hiç rahat değil. Kostüm o kadar sıkı bir şekilde vücudunuzu sarıyor ki bağırsaklarınızın sıkıldığını hissediyorsunuz.” Zendaya da bu olayın yaşandığını doğruladı ve ‘titreşimi’ hissettiğini belirtti. Holland ise bunun ardından sözlerine şunları ekledi: “Olaydan sonra hemen yaptığım şeyi fark ettim ve özür diledim”

Buna ek olarak açıklamalarda sahnelerin çekiminin ne kadar zor olduğuna da vurgu yapıldı. Holland, yönetmen Jon Watts’ın uçma sahneleri gibi sahneleri olabildiğince gerçekçi çekmeye çalıştığını bu yüzden çekimler sırasında zorluklar yaşadıklarını ifade etti: “Spider-Man’in uçtuğu sahnelerde vücuduma kameralar takıldı. Bu kameralar o kadar ağırdı ki hareketlerim önemli ölçüde kısıtlanıyordu. Bunun yanı sıra Zendaya ile birlikte uçtuğumuz bir sahnede de az kalsın duvara çarpıyorduk. Bu tarz sahneleri çekmenin göründüğünden çok daha zor olduğunu söyleyebilirim.”

Tom Holland ve rol arkadaşları oldukça zorlayıcı çekimlerden geçtiklerini söylese de bu filmde yer almaktan mutlu olduklarını belirtiyor. Dünya çapındaki birçok insan da 17 Aralık Cuma gününü iple çekiyor ve Spider-Man’in yeni macerasında neler ile karşılaşacağını merakla bekliyor.