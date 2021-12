Bu cuma vizyona girecek olan Spider-Man: No Way Home'dan, filmin ilk 1 dakikasını gösteren video paylaşıldı. Paylaşılan video sonrasında hayranlar daha da heyecanlanırken, filme olan beklenti de arttı.

Son zamanların en çok beklenen filmlerinden Spider-Man: No Way Home’a dair her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Gerek eski serilerdeki kötü karakterleri görecek olmamız nedeniyle; gerekse eski serilerde Spider-Man'a hayat veren Tobey Maguire ve Andrew Garfield’ın filmde farklı evrenlerden gelen Spider-Man'ler olarak yer alıp almayacağı teorileri sebebiyle hayranları arasında büyük merak ve heyecan uyandıran filmden bugün yeni bir video paylaşıldı.

Box Office Türkiye’nin paylaştığı ve filmin ilk 1 dakikasını gösteren videoda olayların, serinin bir önceki filmi olan Spider-Man: Far From Home’un sonunda yaşananların hemen sonrasında, kaldığı yerden devam ettiği görülüyor.

Spider-Man: No Way Home 17 Aralık'da Sinemalarda

Hatırlayacağınız üzere Spider-Man: Far From Home’un sonunda, Jake Gyllenhaal’ın canlandırdığı filmin kötüsü Mysterio, ölmeden önce bütün dünyaya Spider-Man'in gerçek kimliğini açıklamış; başta Tom Holland’ın hayat verdiği Peter Parker ve biz seyirciler olmak üzere herkes neye uğradığını şaşırmıştı.

Spider-Man: No Way Home filminin ilk 1 dakikası

Son filmde yaşanan olayların sonrasında olanların gösterildiği 1 dakikalık kesitte, Tobey Maguire’lı Spider-Man filmlerinden hatırladığımız, J.K. Simmons’ın canlandırdığı J. Jonah Jameson’ın Spider-Man'i ‘halk düşmanı’ olarak ilan ettiği ve sokaktaki insanların Spider-Man ve Zendaya tarafından canlandırılan kız arkadaşı MJ’in üstüne yürüdüğü görülüyor.

Buna ek olarak filmden, Doctor Strange'in büyü yaptığı ve sonucunda farklı evrenlerden karakterlerin geleceği anlar da paylaşıldı.

İşte Doctor Strange 'in büyü yaptığı o sahne

Yayınlanan videonun sonrasında olanları görmemize ise çok az kaldı. Spider-Man: No Way Home, 17 Aralık Cuma günü vizyona girecek.