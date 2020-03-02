Gelirlerini artırmak isteyen Spotify, sanatçılar ve onların şirketlerinden müziklerini daha fazla kişiye duyurmak için ücret talep edecek. Stockholm merkezli firma, yeni özellikle yüz milyonlarca dolar kazanmayı hedefliyor.

İsveç merkezli bir müzik ve podcast servisi olan Spotify, uygulamaya yeni bir özellik getirdi. Gelirlerini artırmak isteyen şirket, müzik şirketleri ve sanatçılardan, müziklerini uygulamada tanıtmak için ücret talep edecek. Spotify, bu yeniliğe ilişkin “Yeni hayranlara ulaşacaklar ve popülaritelerini artıracaklar” açıklamasını yaptı.

Söz konusu durum, hâlihazırda Spotify ile plak şirketleri arasındaki müzik telifleri görüşmelerini daha da karmaşık hâle getirdi. Midia Research’te endüstri analisti olan Mark Mulligan, Spotify’ın bu hamlesi hakkında, “Gelir akışlarını çeşitlendirmeleri ve daha yüksek kâr elde etmenin yollarını bulmaları gerekiyor” dedi.

Spotify, gelirlerini artırmanın yollarını arıyor:

Spotify, daha önce Marquee adlı bir aracı devreye almıştı. Söz konusu araç; sanatçılara, yeni şarkılar veya albümler yayınladığında dinleyicilerine bildirim gönderme imkânı veriyordu.

Müzik platformu, aralarında Justin Bieber ve Lil Wayne’in de olduğu bazı sanatçıları bu özelliği kullanmaları konusunda ikna etmeyi başardı. Şirketin, dinleyicilerin çalma listelerine sponsorlu şarkılar eklediğini de belirtelim.

Müzik piyasasında Spotify'ın rolü:

Stockholm merkezli şirket, şu anda yatırımcılardan gelen reklamları artırma ve kâr edebileceğini kanıtlama baskısı altında. Spotify, geçtiğimiz yıl 6,1 milyar dolar gelire ulaştı ancak şirket hâlâ para kaybediyor. Bunun nedeniyse gelirin büyük bir kısmının müzik endüstrisine telif ücreti olarak geri dönmesi olarak karşımıza çıkıyor.

Reklamları artırmanın mücadelesini veren Spotify’ın, dünya genelinde 270 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Şirket, reklam gelirlerini artırmak için iki öncelik belirledi. Bunlarsa podcastler ve iki taraflı satış. Her ikisi de uzun vadeli hedefler olarak göze çarpıyor ancak ikincisi daha hızlı kâr payı getirebilir. Müzik şirketlerine reklam ve bazı araçlar satmak, gelirini artırmak isteyen Spotify’a yüz milyonlarca dolar kazandırabilir.

Yeniden Marquee aracına gelecek olursak sanatçılar ve şirketleri, yeni bir şarkı yayınladıklarında Spotify üzerinden hayranlarına duyurmak için en az 5.000 dolarlık bir ödeme yapıyor. İsveç merkezli platformun gelirlerini artırma yöntemlerine dönük gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.