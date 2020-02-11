Spotify'dan Çocuklara Özel Müzik Uygulaması: Spotify Kids

Popüler müzik platformu Spotify, daha küçük bireyler için ayrı bir müzik uygulaması geliştirdi ve bu uygulamayı kullanıma açmaya hazırlanıyor. Ebeveynlerin kontrolüyle çalışacak olan Spotify Kids, şu anda 3 ülkede kullanılabilir durumda ancak yakın zamanda uygulamanın diğer ülkelere de açılması bekleniyor.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcının kolay bir şekilde müzik dinlemesini sağlayan Spotify, 50 milyondan fazla şarkıyı bünyesinde bulunduruyor. Onlarca türde şarkıyı abonelerine ücretsiz olarak sunan uygulama, podcast ve benzeri müzik dışı içerikleri de bunlara dâhil ediyor. Farklı dil, tür, tema ve fikre bağlı bu kadar içerik, yetişkinler için bir sorun yaratmasa da bazı ebeveynler çocuklarının Spotify kullanırken her şeye erişebilmesini uygun bulmuyor.

Spotify, ebeveynlerin içini rahatlatacak yeni uygulamasını kullanıma sunuyor. Henüz her ülkede kullanıma açılmayan uygulama sayesinde ebeveynler, çocukların ulaşabileceği içeriklere sınırlama getirip onlara daha güvenli bir ortam oluşturabilecek. Yeni uygulama, sahip olduğu büyük tuşlar ve renkli tasarım sayesinde küçükler için daha rahat bir kullanım sağlıyor.

İşte Spotify Kids’in tanıtım videosu:

Beta sürümü yayınlanan uygulama, şu an sadece İrlanda, Birleşik Krallık ve Avustralya’da kullanılabiliyor. Uygulama, Spotify’ın Premium Aile aboneliğine sahip kullanıcılar tarafından indirilebiliyor. Uygulama için ekstra bir ücret alınmıyor.

Spotify Kids, normal Spotify gibi Google Play Store ya da App Store’dan indirilip kullanıcı adıyla giriş yapıldıktan sonra, rahatlıkla çocukların kullanımına sunulabilecek hâle geliyor.

Çocuklara sağlanan özellikler neler?

Uygulamayı kullanan çocuklar, birçok çizgi karakterden istediğini kendi avatarı olarak seçebiliyor. Kendileri için özel olarak seçilmiş içeriklerin arasında gezinen çocuklar, aynı normal Spotify’daki gibi beğenilen şarkıları kütüphanesine ekleyebiliyor. Uygulama üzerinden dinleyicinin yaş grubunu belirleyen ebeveynler, çocuklarının dinleyeceği şarkıları tamamen kontrol edebiliyor. Uygulama ise çocuklara, yaşlarını ve daha önce dinlediklerini baz alarak şarkı önerileri sunuyor.

Uygulama henüz ülkemizde kullanılmıyor. Şimdilik sadece İrlanda, Birleşik Krallık ve Avustralya’da kullanıma açılan Spotify Kids, yavaş yavaş tüm dünyada erişime açılmaya hazırlanıyor.