Spotify, kullanıcıların müzik zevklerini karşılaştırmasını sağlayan "Blend" isimli özelliğini duyurdu. Ortak olarak oluşturulan bir çalma listesini karşılaştıran özellik, bu sayede iki kullanıcının müzik zevkinin ne kadar yakın olduğunun anlaşılmasını sağlıyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformlarından Spotify, "Blend" isimli yeni bir özelliği kullanıma sunduğunu açıkladı. Henüz Türkiye'ye gelmemiş olan bu özellik, müzik zevkinizi arkadaşlarınızınkiyle kıyaslamanızı sağlıyor. Peki Spotify, bunu nasıl sağlayacak?

Spotify kullanıcıları, arkadaşlarının da katılımlarıyla ortak çalma listeleri oluşturabiliyorlardı. Bu sayede herkes kendi zevkine göre içerikler ekliyordu. İşte bu tür çalma listeleri, Blend sayesinde kategorize edilip kıyaslanacak. Çalma listesini oluşturduğunuz arkadaşlarınızla zevklerinizin ne kadar örtüştüğünü, yüzdesel oran olarak görebileceksiniz.

Spotify Blend işte böyle görünüyor

Spotify'ın Blend isimli özelliği, profile eklenen bir seçenek aracılığıyla kullanılacak. Bu bağlamda; takipleştiği bir kullanıcıyı Blend'e davet edecek kullanıcı, bu davetin kabul edilmesiyle çalma listesi oluşturacak. Her iki kullanıcının eklediği şarkılarla oluşturulacak bu liste, yaptığı ölçümlerle de iki kullanıcının müzik zevkinin ne kadar ortak olduğunu ortaya koymuş olacak.

Spotify, özelliğin dünya genelindeki tüm ücretsiz ve premium kullanıcılar tarafından deneyimlenebileceğini ifade ediyor. Uygulamanın Türkiye'deki iOS ve Android sürümleri ise henüz bu özelliğe kavuşmadı. Ancak önümüzdeki saatlerde yapılacak bir güncelleme ile Türkiye'deki kullanıcıların da Blend özelliğini kullanabilmelerine imkan tanınacak gibi görünüyor.