Sesli içeriklerin dağıtımında dünyanın en büyük platformlarından biri olan Spotify, podcast'lerde kullanıcıların daha aktif olmasını sağlayacak bir özellik test ediyor. Bu özellik sayesinde podcast'lerde anketler yapılabilecek.

Spotify, podcast yapanlar ve dinleyiciler için iletişime geçmeyi kolaylaştıracak yöntemler arıyor. Bunlardan biri de bugünden itibaren test edilmeye başlanacak olan anketler özelliği olacak. Özelliğin çalışma mantığı ise oldukça basit şekilde tasarlandı.

Podcast yayıncısı ya da yayıncıları, doğrudan uygulama üzerinde anket yapıp sorular sorabilecek, gelen cevapların ne yönde olduğunu görebilecek. Böylece yayınlar için daha interaktif ve farklı mecralara daha az gereksinim duyacak şekilde etkileşim mümkün hale gelecek.

Podcast'lere soru sorma özelliği

Yeni soru sorma özelliğinde podcast'leri gerçekleştiren kişiler, sordukları sorular üzerinde tam kontrole sahip olacak. Örnek vermek gerekirse bir yayıncı, bir sonraki konuğunu belirlemek için dinleyicilerin belli bir tarihe kadar katılabilecekleri bir anket yayınlayabilecek. Anketlere verilen cevaplar anonim kalacak.

Spotify şu anda bu özelliği test etmeye devam ediyor, bu nedenle de tüm podcast yayıncıları bu hizmete doğrudan erişim sağlayamayacak. Şimdilik dünyaca ünlü olan bazı seriler The Rewatchables, Incredible Feats, Crime Countdown gibi bazı podcast'ler bu yeni özelliği kullanabiliyor.

Test aşamasında kullanıcıların ise kabaca %90’lık bir kısmı iOS ve Android cihazlarından bu anketlere erişebilecek, oy kullanabilecek. Test grubunda olanlar, bölümler sayfasının alt kısmında ya da bölümün şimdi oynatılıyor kısmında yeni özellikle ilgili bir bildirim görecek.

Anketler yeniden popüler oluyor

Daha önce Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya mecralarının da kendi anket sistemlerini geliştirdiklerini görmüştük. Bu yılın başlarında Reddit kendi anket oluşturma aracını tanıtmıştı. Instagram’ın anket özelliği 2018 yılından beri hayatımızda bulunurken Twitter ise sosyal medyada adeta anketlerin öncüsü durumunda bulunuyordu.

Spotify’ın bu hamlesi, platformun hedeflenen şekilde daha sosyal bir sisteme kavuşmasını da sağlayacaktır. Listelerin paylaşılması gibi özellikler sayesinde daha sosyal hale gelmek isteyen Spotify, böylece müşterilerini platformda daha uzun süre tutmak istiyor.