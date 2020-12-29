Spotify'da keşfedilen bir açık, hayran yapımı remixlerin podcast bölümüne belirli kelimelerin kullanılmasıyla yüklenmesine izin verdi. Ancak bu açık haber olduktan sonra kısa süre içinde Spotify tarafından kapatıldı.

Günümüzde sevdiğiniz bir şarkının bir başkası tarafından yeniden düzenlenmiş halini genelde YouTube veya SoundCloud üzerinden bulabiliyorsunuz. 'Remix' denilen bu işleme tabi tutulmuş bazı parçalar bu sayede çok daha popüler hale dahi gelebiliyorlar. Fakat en çok kullanılan müzik platformu Spotify, bünyesinde remixlere izin vermiyor.

Bu durumsa ancak geçtiğimiz güne kadar geçerliydi. Spotify'da bazı kullanıcılar, bir parçanın remix versiyonunu platforma eklemenin bir yolunu bulmayı başardı. Bu yol, remix parçaları 'chopped (kesilmiş)' veya 'screwed (mahvolmuş)' gibi sözcükler kullanarak platformdaki podcast bölümüne eklemekten geçiyordu.

Remixler podcast platformuna yükleniyordu:

Aslında bu yöntemin ne zamandan beri Spotify'a remix parçalar eklendiği tam olarak bilinmiyor. Ancak olay Variety tarafından keşfedilip dillendirilince Spotify, buna karşı bir önlem almakta gecikmedi. Dev şirket, podcast bölümüne yüklenen tüm remix parçaları ortadan kaldırdı. Spotify adına konuşan bir yetkili de şu şekilde açıklama yaptı:

"Fikri mülkiyet ihlalini son derece ciddiye alıyoruz. Spotify, bu tür etkinlikleri tespit etmek, araştırmak ve bunlarla başa çıkmak için hizmette kötüye kullanımı izleyen çok sayıda tespit önlemine sahiptir. Bu süreçleri iyileştirmek ve tespit ve kaldırma yöntemlerini geliştirmek ve bu kabul edilemez faaliyetin meşru içerik oluşturucular, hak sahipleri ve kullanıcılarımız üzerindeki etkisini azaltmak için büyük yatırım yapmaya devam ediyoruz."

Spotify, yukarıdaki açıklamadan da anlayabileceğimiz üzere açık bir şekilde bünyesinde telif hakkını ihlal eden remixlere yer vermek istemiyor. Yine de platformda pek çok kişi tarafından yapılan ünlü remixlerin bulunmaması da pek çok kullanıcıyı üzüyor. Spotify'ın gelecekte remixlere izin vermesiyse pek mümkün gözükmüyor.