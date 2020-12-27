Apple'ın Android cihazlar için geliştirdiği, işletim sistemleri arasında geçiş yapmayı kolaylaştıran 'iOS'a Taşı' adlı uygulama, ABD'de en iyi ücretsiz uygulamalar arasındaki yerini aldı. Uygulama sayesinde Android cihazlardan yeni bir iPhone'a sorunsuz şekilde taşınılabiliyor.

Google destekli Android işletim sistemi ile Apple'ın iPhone cihazlar için geliştirdiği işletim sistemi iOS arasında yıllardır süregelen bir rekabet bulunuyor. Esasında her iki işletim sistemi de farklı zevklere ve ihtiyaçlara hitap ediyor ancak kullanıcılar, sürekli iki taraftan birinin daha üstün olduğunu savunma ihtiyacı duyuyor.

Bu noktada Android, pek çok farklı marka akıllı telefona güç veren bir işletim sistemi olarak daha fazla kişiye hitap ediyor. Öte yandan iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazlar ise özellikle Apple'ın anavatanı ABD'de büyük ilgi görüyor. Hatta iki işletim sistemi arasında geçiş yapmayı kolaylaştırmak için geliştirilen farklı uygulamalar bulunuyor.

Apple'ın 'iOS'e Taşı' uygulaması, ABD'de ilk 10'a girdi:

Apple'ın Android cihazlardan yeni bir iPhone'a geçiş yapan kullanıcıların veri aktarımını kolaylaştırmak için geliştirdiği 'Move to iOS' (iOS'a Taşı) isimli uygulaması, ABD'de en iyi ücretsiz uygulamalar arasında 9.'uncu sıraya yerleşti. Listede HBO Max, Disney+, TikTok ve Zoom gibi birçok popüler uygulama yer alıyor.

Android telefondan 'iOS'e Taşı' uygulamasıyla iPhone'a veri aktarmak:

Android bir cihazdan 'iOS'e Taşı' adlı uygulamayla kolay bir şekilde yeni iPhone'unuza veri aktarabilirsiniz. Yapmanız gerekenler ise şu şekilde: