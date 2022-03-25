Geçtiğimiz haftalarda işgal sebebiyle Rusya'daki ofisini kapatan popüler müzik şirketi Spotfiy, bu konuda yeni bir hamle yapma kararı aldı. Yapılan açıklamalarda, şirketin Rusya'daki faaliyetlerinin süresiz olarak askıya alındığı ifade edildi.

Rusya, geçtiğimiz şubat ayının son günlerinde Ukrayna’ya askeri harekât başlattığını duyurmuştu. Tarihe geçecek bu kararın ardından da iki ülke arasındaki kriz, tüm dünyanın konuştuğu tek konu hâline gelmişti. Teknoloji devlerinin başını çektiği birçok şirket de Rusya’nın bu hamlesini kınayarak hizmetlerini ülkede durdurma kararı almıştı.

Dünyanın en popüler müzik platformlarından biri olan Spotify da Rusya’ya yaptırım uygulayan şirketler arasında yer alıyordu. Bizim de geçtiğimiz haftalarda size aktardığımız üzere dev şirket, Rusya’daki ofisini kapatma ve Rus medyasına ait içerikleri engelleme kararı almıştı. Şimdi gelen haberler ise Spotify’ın Rusya konusunda yeni kararlara yöneldiğini gösterdi.

Spotify, Rusya’daki tüm hizmetleri durdurdu

Gelen resmi açıklamalara göre Spotify, Rusya’daki hizmetlerini tamamen durdurma kararı aldı. Daha önceki kararı için ülkenin Ukrayna üzerindeki kanlı işgalini sebep gösteren şirket, bu yeni kararın ise yeni yürürlüğe giren yasalar nedeniyle alındığını ve süresiz olduğunu sözlerine ekledi. Yapılan açıklamalarda da durumla ilgili şu ifadeler kullanıldı;

“Spotify, bölgede güvenilir haber ve bilgi sağlanması için Rusya’da çalışır durumda kalmanın bir süre doğru olacağına inanmaya devam etti. Ne yazık ki yakın zamanda yürürlüğe giren; ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran, bilgiye erişimi kısıtlayan ve belirli haber türlerini suç sayan yasalar, Spotify çalışanlarının ve kullanıcıların güvenliğini riske atıyor. Bu sebeple de Rusya’daki hizmetlerimizi tamamen askıya almak konusunda bizim için oldukça zor olan bir karar aldık”

Bu yeni karar, İsveç merkezli müzik platformunu Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlar kapsamında ülkedeki hizmetlerini tamamen durduran şirketler arasına soktu. Rusya’ya yaptırım uygulayan tüm şirketlere buradan ulaşabilirsiniz.