Rusya'dan Çekilen Şirketler İçin 'Yeni' Logolar Tasarlandı

Çekyalı sanat yönetmeni Vaclav Kudelka, Rusya'daki çalışmalarını durduran dünyaca ünlü markaların logolarını yeniden tasarladı. "Veda" ve "ayrılık" temasıyla hazırlanan logolar, oldukça dikkat çekici detaylar içeriyor.

3 haftadır devam eden ve mevcut duruma baktığımızda kazananın olmadığı Rusya-Ukrayna savaşı, dünyanın tamamını etkiledi. Özellikle de küresel ekonomi, bu savaştan üzerine düşeni aldı. Örneğin Rus şirketler, savaşın başlamasıyla görülmemiş düzeyde değer kaybettiler. Dünyanın önde gelen markaları ise Rusya ile olan ilişiklerini kestiler.

Ukrayna'ya yönelik haksız işgal girişiminden sonra Rusya'dan ayrılan markalar arasında Adidas, Ebay, Amazon, Starbucks ve McDonalds gibi isimler de yer aldı. Çekyalı sanat yönetmeni Vaclav Kudelka ise bu duruma kendince bir bakış geliştirdi. Dünyaca ünlü markaların logolarını elden geçiren Kudelka, Rusya'ya veda eden markaların logolarını "veda etmek" tabirini karşılaşacak şekilde yeniden oluşturdu. Gelin hep birlikte o logolara yakından bakalım.

İşte Rusya'daki çalışmalarını durduran markalar için yapılan logo tasarımları:

Popüler müzik platformu Spotify'ın adında bir harfin yeri değiştirildi: Stopify

Fast food devi Mc Donalds'ın aşkı (lovin') gitti, ayrılığı (leavin') geldi:

Netflix'e hayır anlamı gelen "Nyet" ifadesi eklendi: Nyetflix

Facebook'un beğeni butonları, beğenmeme haline geldi:

Disney gitti, orta parmak çeken Dissney geldi:

Starbucks logosundaki kadın figürü arkasını döndü: Starbacks

Adidas, "Adios" oldu:

Amazon, artık açık (on) değil: Amazoff

Hızlı tüketim ürünleri temsilcisi Unilever'ın adı leave (ayrılmak) olarak değişti: Unileaver

Nakliye şirketi Fedex: Fedexit

Hava yolu şirketi Lufthansa: Lefthansa

E-ticaret platformu ebay, Rusya'da gerçekten veda etti: ebye

Savaş değil barış diyen Warner Bros.: Peacer Bros.

Alkollü içecek markası Heineken de savaşa hayır diyor: Neineken