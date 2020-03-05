Spotify, Sesli Asistan Benzeri Özelliğini Test Ediyor

Dünyanın en büyük müzik platformlarından biri olan Spotify, yeni bir özellik getirmeye hazırlanıyor. Sesli komut özelliği ile uygulamanın açılması üzerinde çalışan Spotify bu özelliği henüz tamamen yayınlamış değil. Şu anda test sürümünde olan özelliğin tüm sürümlere gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

Spotify'ın geliştiricilerinden Jane Manchun Wong, Spotify'ın şu anda sesli aktivasyon özelliği üzerine çalıştığını söyledi. Bu da demek oluyor ki uygulama, basit bir sesli komut ile açılacak. Wong'un dediklerine göre, uygulama çalışmak için "Hey Spotify" komutunu bekleyecek. Uygulama açıksa ve mikrofonun kullanımına izin verdiyseniz sesli komutunuzla birlikte uygulama açılacak.

'Hey Spotify'

Ayrıca, cihazınızın tuşları ve Spotify'ın kilit ekranı ile uygulamayı kontrol edebilirsiniz. Şirket şu anda araç içinde sesli komut ile çalışabilen bir cihaz üzerinde çalışıyor. Bu sesli komut özelliği de bizleri sesli komuta alıştırmak için getirilmiş olabilir. Spotify, bu özelliği test sürümü yerine herkesin kullanımına açmaya karar verirse test sürümünden çıkarmadan önce küçük değişikliklere gidebilir.

Google sesli komut ile işleri kolaylaştırabilmek için sesli asistan özelliğini getirmişti fakat Spotify, kendi uygulamasına özel olarak sesli komut özelliğini geliştirmeye karar vermiş durumda. Eğer Spotify bu özelliği tüm sürümlerde kullanılabilir yaparsa özellikle sürücüler bu özellikten ciddi şekilde yararlanabilir. Önümüzdeki günlerde özelliğin geçici mi yoksa kalıcı mı olacağını öğreneceğiz. Bazı Spotify kullanıcıları bu özelliği merakla beklerken bazılarının da bunun gereksiz olduğunu düşündüğünü de belirtelim.