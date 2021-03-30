Salgını Bitirebilecek Sprey Aşı Çalışmaları Başladı

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. İsmail Balık, koronavirüs salgınını bitirebilecek kadar etkili olan sprey aşılarla ilgili konuştu. Bu aşıların geleneksel aşılardan çok daha önemli olduğunu vurgulayan bilim insanı, Türkiye'de de bu tür çalışmaların olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların en önemlileri, hiç şüphesiz aşı çalışmaları. Bilim insanları, geliştirdikleri ve geliştirmeye çalıştıkları aşılarla salgının önüne geçilebileceğine inanıyorlar. Bu bağlamda geliştirilme süreci devam eden aşı türlerinden bir tanesi de "sprey"ler ve bu aşıların, bulaşıcılığı minimalize edeceğine inanılıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İsmail Balık, bu tür aşıların avantajlarından bahsetti.

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden İsmail Balık, "nazal" olarak da isimlendirilen sprey aşıların, bulaşıcılığı engelleyeceğini söylüyor. Solunum yolu virüslerinin ağız ya da burun mukozası yoluyla vücuda girdiğinden bahseden profesör, sprey aşıların bu bölgelerde lokal bağışıklık sağladığını, virüsün daha vücuda girmeden yok edildiğini ifade ediyor. İsmail Balık'a göre sprey aşılar, normal aşıların yapamadığını yapabilecek kadar etkili.

Sprey aşılar, salgının son bulmasında en etkili silah olabilir

Prof. Dr. İsmail Balık tarafından yapılan açıklamalarda, bu tür aşıların teorik olarak çok başarılı olduğu ifade ediliyor. Nazal aşıların her yaş grubu için uygun olduğunu belirten bilim insanı, bu tür bir aşının herkes tarafından uygulanabileceğini, taşımasının ve saklamasının kolay olduğunu söylüyor. İsmail Balık'a göre sprey şeklinde geliştirilecek koronavirüs aşıları, salgının son bulmasında en etkili silahlardan bir tanesi olacak.

İsmail Balık, bu denli etkili bir aşıyla ilgili dünya genelinde birkaç çalışma olduğunu ifade ediyor. Bu konuda güzel bir de haber veren Balık, Türkiye'de de sprey koronavirüs aşısı çalışmalarının sürdürüldüğünü söylüyor. Ancak bu aşının faz çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen bilim insanı, sprey aşının seri üretim için hazır olmadığını, üretim hedefine en yakın aşının ise Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilmekte olan aşı olduğunu beyan ediyor.