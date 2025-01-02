Güney Kore yapımı bir dizi olan Squid Game, yüzlerce kişinin devasa bir borç yükü altında kıvranırken gizemli bir yarışmaya davet edilmesini, yarışma sonunda para ödülü kazanmasını ancak katılımcıların yaşam mücadelesi verirken ahlaki ve etik sınavlardan geçmesini konu alıyor.
Peki izleyicilerin dizi hakkında yorumları ne oldu?
Dikkat! Spoiler içerebilir. Keyfinizi kaçırmak istemeyiz!
Öncelikle sezonlar arasına çok uzun bir zamanın girmesi, izleyicilerin hafızasıyla epey oynadı.
"2. sezonun sadece yedi bölüm olmasının ve bu şekilde bitmesinin imkânı yok."
"Oyunun devam etmesi yönünde oy kullanan Squid Game yarışmacıları."
"İkinci sezonun ilk bölümü sadece bir saattir"
"Squid Game 2 finalini izledikten sonra 7 saatimi boşa harcayıp hiçbir şey elde edememek ve bölümün uçurumda bitmesi sonrası"
Anlaşılan kimse finali umduğu gibi bulmamış: "O SON NEYDİ!"
Sona kalan dona mı kalır gerçekten?
Daha doğru bir tespit olamazdı...
Sizce de öyle mi?
Biraz haksızlık ediyor olabilir miyiz?
Güldürenler de yok değil.
Biz de hak verdik.
Sanıyoruz ki birçok insan aynı sorunu yaşıyor...
Nerede? Lütfen söyleyin.
Mantıklı...
Bitmedi şu güzellik standartlarınız...
5 saniye bakınca Rahmi'yi görüyorsunuz.
İzleyince alışıyorsun...
Çok haklı.
Herkesin ortak kin beslediği tek insan.
Peki siz Squid Game'in ikinci sezonunu nasıl buldunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!
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