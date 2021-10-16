Çıktığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle karşılanan ve Netflix listelerini darmaduman eden Squid Game; 1. sırada bulunduğu Netflix Amerika En İyi 10 listesindeki yerini bir başka diziye kaptırdı. Hem de yeni sezonu henüz sadece bir gün önce yayınlanan bir diziye.

111 milyon izleyicinin en azından bir kısmını izlemiş olduğu ve aralarında en çok izlenen orijinal yapım da dahil olmak üzere Netflix’te pek çok farklı rekora imza atmış olan Güney Kore yapımı Squid Game; bir rekorun gerisinde kalacak gibi gözüküyor. 24 günün sonunda bugün itibariyle Squid Game; Netflix’in Amerika’daki En İyi 10 listesindeki 1 numaradaki yerini, bir başka yapıma kaptırmış bulunuyor.

29 gün boyunca 1. sırada kalan Ginny ve Georgia’nın rekorunu kıramamış olsa da, Squid Game’in İngilizce bir yapım olmadığını düşündüğümüzde bu hala bir rekor tabii. Squid Game’i 1. sıradaki tahtından eden yapım ise, Netflix’in en popüler yapımlarından birisi olan You’nun 3. sezonundan başkası değil.

4. sezon şimdiden onay aldı

1. sezonuyla yakaladığı başarıyı 2. sezonuyla devam ettiren You; henüz daha dün yayına giren ve başrollerinde psikopat katil çift olarak Pen Badgley ve Victoria Pedretti’yi izlediğimiz 3. sezonuyla hızlı bir şekilde Amerika'da en çok izlenen yapımlar listesinde 1. sıraya yerleşti. You’nun son derece popüler bir Netflix orijinal yapımı olduğu doğru; ancak Squid Game’in birinci sırada yer aldığı Netflix’in tüm zamanlar en iyi 10 listesine girecek kadar popüler olmadığını düşündüğümüzde bu oldukça tuhaf bir gelişme.

1 gün içerisinde gelip Squid Game gibi aşırı popüler bir yapımı yerinden eden You’ya olan ilginin giderek daha da büyümesi muhtemel gibi gözüküyor. Gidişata baktığımızda, You’nun 4. sezonuna şimdiden yeşil ışık yakılmasına pek de şaşmamalı. You’nun önümüzdeki haftalarda nasıl bir performans sergilediğini ise hep birlikte göreceğiz.

Squid Game hala Netflix'in en çok izlenen yapımı unvanının sahibi

Dün yayınlanan son verilere göre başka hangi bölgelerde You’nun 1. sıraya yerleştiği hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Özellikle de Maid birkaç Orta Amerika ülkesinde 1. sıraya yükseldi; ancak genele baktığımızda Squid Game, Netflix’in en çok izlenen yapımı olmaya devam ediyor. Bir başka Güney Kore yapımı dizi Hometown Cha-Cha-Cha ise şimdilik Vietnam, Tayland ve hatta Güney Kore’de 1. sıraya yerleşmiş durumda.