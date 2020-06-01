SSC Tuatara'nın İnanılmaz Hızlanma Anı (Video)

SSC'nin süper otomobili Tuatara, güçlü özellikleri bünyesinde barındırıyor. Tuatara, 2,5 saniyede 96 km/sa hızdan 193 km/sa hıza ulaşmayı başardı ve bu anlar kameraya yansıdı. Aracın içindekilerse bunu başardıklarını fark bile etmedi.

Günümüzdeki otomobil endüstrisinde süper otomobillerin de önemli bir yeri bulunuyor. Hem performans hem de konfor açısından inanılmaz bir deneyim sunan bu araçlar, genellikle sınırlı sayıda üretiliyor. Bu süper otomobil üreticilerinden biri de SSC North America. SSC, ürettiği süper arabalarla birçok otomobil tutkununun ağzını açık bırakmayı başarıyor.

SSC'nin oldukça güçlü ekipmanlarla donattığı süper araçlarından biri de Tuatara. Sadece 100 adet üretilen Tuatara, 5,9 litrelik V8 motordan güç alıyor ve bu motor tamı tamına 1.775 beygir gücü sunuyor. Aracın bu yüksek beygir gücüne ulaşması içinse özel bir yakıt olan E85 kullanması gerekiyor. Bu yakıt yerine başka bir yakıt kullanırsa aracın ürettiği güç 1.370 beygir gücüne düşüyor.

Araçtakiler sürüş esnasında hızı fark etmedi:

Mükemmel özelliklere sahip Tuatara'nın bugün yeni bir videosu paylaşıldı. SSC'nin canavarı, 96 km/sa hızdan 193 km/sa hıza 2,5 saniyede ulaşmayı başardı. Aracın hayret verici şekilde kısa sürede bu kadar hızlanması kameralara yansıdı. Aracın içinde bulunan SSC'nin patronu Jerod Shelby ise bunu başardıklarını fark etmediğini eğlenceli bir şekilde dile getirdi.

Shelby, hız sınırlandırıcının işlevini yerine getiremediğini sürüş sırasında fark etmediklerini ve bunun hakkında işlem yapılması amacıyla e-posta gönderdiklerini söyledi. Daha sonra ailesiyle akşam yemeği yediği sırada bir telefon aldığını söyleyen Shelby, telefondaki kişinin "Bu çekimlerin bazılarında 96 km/sa hızdan 193 km/sa hıza 2,5 saniyede ulaştığınızın farkında mısınız?" dediğini belirtti.

Bunun mümkün olmadığını düşünen Shelby, görüntüleri kontrol etmeye karar verdi. Gerçekten 2,5 saniyede bu kadar hızlandıklarını fark eden Shelby'ye telefondaki kişinin cevabıysa "Bu kesinlikle çılgınca" oldu. Bunun üzerinde hız sınırlandırıcının ne olduğunu soran Shelby, onun modifiyeli olduğunu hatırladı.

İşte aracın inanılmaz hızlanmasını gözler önüne seren görüntüler: