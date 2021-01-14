Star Wars: Battlefront II Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Epic Games portalı ilk yayınlandığında her hafta bir ücretsiz oyun vereceğini açıklamıştı. Bu oyunlar arasında şimdiye kadar Football Manager 2020, GTA V gibi büyük oyunlar da yer almıştı. Şimdi de sırada 280 TL'ye satılan Star Wars Battlefront II: Celebration Edition var.
Star Wars Battlefront II nasıl bir oyun?
- Oyun Türü: FPS
- Oyun Boyutu: 60 GB
- Fiyatı: 280,00 TL
- Ücretsiz Olduğu Süre: 14.01.2021'den itibaren 1 hafta
Electronic Arts ile Walt Disney arasındaki anlaşmanın ürünlerinden olan Star Wars Battlefront II, ilki de büyük başarı yakalayan serinin devam oyunu idi. Star Wars dünyasında, Jedi'nin Dönüşü (6. film) ile Güç Uyanıyor (7. film) arasında geçen olaylara bu yapımda tanık oluyoruz.
Oyunun hikaye modunda, Iden Versio adlı bir karakteri canlandırıyoruz. Komuta ettiğimiz elit imparatorluk askeri grubu olan Inferno Squad ile galaksi boyu maceradan maceraya atılıyoruz. Ayrıca çok oyunculu modda da başka oyuncularla mücadele etmemiz mümkün.
Star Wars Battlefront II Oynanış videosu
Star Wars evreninde geçen pek çok farklı oyun söz konusu. Bu oyunlarda da birbirinden farklı pek çok karakter karşımıza çıkıyor. Battlefront II ise bize, bir anlamda sinemada gördüğümüz yapımlar arasındaki sürede yaşanan olayları ve yaşanan karakterleri tanıtma görevini de üstleniyor.
Battlefront II de pek çok farklı karakterle bu görevi yerine getiriyor. Ayrıca oyunun çok oyunculu modu sayesinde oyuncular birbirlerine karşı da mücadele edebiliyor. Aslında ilk çıktığında çokça eleştiri alan bir oyun olsa da Star Wars Battlefront II zamanla daha gelişmiş hale gelmişti.
Star Wars Battlefront II sistem gereksinimleri:
Minimum
- İşletim Sistemi: 64 bit Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10
- İşlemci: AMD FX 6350 / Intel Core i5 6600K
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7850 2 GB / NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 60 GB
Önerilen
- İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10 veya daha yenisi
- İşlemci: AMD FX 8350 Wraith / Intel Core i7 6700 veya eşdeğeri
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 480 4 GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 60 GB
Oyunu kütüphanenize nasıl ekleyebilirsiniz?
Oyunu arşivinize eklemeniz için sahip olmanız gereken tek şey bir Epic hesabı, onu da zaten ücretsiz olarak dakikalar içerisinde edinebiliyorsunuz. Sonrasında yapmanız gerekenlerse şu şekilde:
- Epic Games hesabınıza giriş yapın.
- Oyun sayfasına gidin
- Yükle tuşuna basın.
- Siparişi Ver'e tıklayın.
- Oyunlar böylece kütüphanenize eklenmiş olacak.
- Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulama isteyecektir.
Epic Games bu hafta bir yeni ücretsiz oyunla karşımıza çıktı. Daha fazla ücretsiz oyun için bizi takip etmeye devam edin.