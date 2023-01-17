Disney+'ta yayınlanan en popüler Star Wars yapımlarından The Mandalorian dizisinin 3. sezonundan ilk fragman geldi.

Star Wars evreninin ilk ve en sevilen dizisi The Mandalorian, ilk iki sezonu ile milyonların beğenisini kazanmayı başarmıştı. Dizinin üçüncü sezonu merakla beklenirken, bugün yeni sezondan ilk fragman da geldi.

Disney+, üçüncü sezon fragmanıyla birlikte yeni sezon için yayın tarihini de açıkladı. The Mandalorian üçüncü sezon fragmanı, Baby Yoda'nın artan gücüne de işaret etti.

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The Mandalorian 3. sezon fragmanı:

The Mandalorian 3. sezon tarihi:

The Mandalorian 3. sezon, 1 Mart'ta Disney+'ta yayınlanacak.

The Mandalorian 3. Sezon tanıtım fragmanı

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