Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks, NFT dünyasına adım atacağını bir kez duyurdu. Şirket, paylaştığı açıklamada sahiplerine özel avantajlar sağlayacak bir NFT koleksiyonu çıkaracaklarını açıkladı.

Tüm dünyada dev şirketler blokzincir teknolojileri için planlarını hazırlamaya devam ederken, bugün Starbucks’tan da önemli bir haber geldi. Starbucks CEO’su Howard Schultz ve Başkan Yardımcısı Brady Brewer, yatırımcılarla buluştukları son toplantıda şirketin “Web3 alanında geliştiğini gördükleri mülkiyet ve topluluk temelli üyelik modelleri gibi yeni kavramlar” ekleyeceğini açıklayarak NFT’lere sinyal verdi.

Brewer, toplantıda bu açıklamanın ardından ne demek istediklerini de tam olarak netleştirdi. Brewer, “Starbucks’tan yeni bir dijital koleksiyon satın aldığınızı hayal edin; bu ürün aynı zamanda küresel bir Starbucks topluluğuna erişim geçişiniz olarak da hizmet edecek.” açıklamasını yaptı. Bunun ardından şirket, doğrudan NFT’lerle ilgili bir açıklama paylaştı:

"NFT koleksiyonu oluşturmayı planlıyoruz"

“Sahipliği topluluk üyeliğini başlatan ve özel deneyimlere ve avantajlara erişime izin veren bir dizi markalı NFT koleksiyonu oluşturmayı planlıyoruz. Bu koleksiyon temaları, Starbucks’ın hem eski hem de yeni yaratılmış sanatsal ifadelerinden ve diğer yenilikçi ve benzer düşünceye sahip markalarla birinci sınıf iş birliklerinden doğacak.”

Starbucks’ın NFT açıklaması, aslında bundan önce de gündeme gelmişti. NFT’ler hakkındaki ilk açıklama, nisan ayının başında CEO Schultz’un paylaştığı açıklamada yer almıştı. Schultz, burada herhangi bir detay vermeden NFT’ler üzerinde planlar yaptıklarını paylaşmıştı. Şirket, şu anlık NFT’lerin hangi blok zinciri kullanacağı ve NFT’ler ile sahiplerine nasıl avantajlar sağlanacağı gibi soruları cevaplamadı.