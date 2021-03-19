Starlink Kullanıcıları, 400 Mbps Bağlantı Hızına Ulaştı

Starlink kullanıcıları tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre uydudan geniş bant internet hizmeti, 400 Mbps bağlantı hızlarına ulaşmayı başardı. Ancak hizmetin sunmuş olduğu hız zaman zaman 250 Mbps'lere de düşüyor. Evet, bu düşmüş hali...

Geçtiğimiz ay, ABD Federal İletişim Komisyonu’na (FCC) yeni bir sunum gerçekleştiren SpaceX, dünya çapında uydudan geniş bant internet hizmeti Starlink için nihai indirme hızı hedefinin 10 Gbps olduğunu bildirmişti. Şirket, şu an için bu hedefinden epey uzakta olsa da maksimum hız limitini emin adımlarla yükseltmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Reddit’te paylaşılan bazı ekran görüntülerine göre bazı Starlink beta sürüm kullanıcıları, 400 Mbps indirme hızlarına ulaşmış durumdalar. Elon Musk’ın mart ayının başlarında paylaşmış olduğu bir tweette Starlink’in internet hızını 300 Mbps’e çıkaracaklarını söylediğini düşünürsek 400 Mbps’in SpaceX için bile etkileyici olduğunu söyleyebiliriz.

Bazı Starlink kullanıcıları, 400 Mbps internet hızına ulaştıklarını söyledi

Starlink kullanıcılarının aktardığı bilgilere göre bağlantı hızı hafta boyunca 400 Mbps ile 250 Mbps arasında değişiklik gösterdi. Dolayısı ile bağlantı hızının Starlink’in vadettiği 150 Mbps’in üzerinde olduğu kesin olsa da sabit süper hızlı internetin henüz söz konusu olmadığını görülüyor. Yine de paylaşılan ekran görüntüleri, Starlink’in potansiyelini görme açısından oldukça etkileyici.

Bilmeyenler için; SpaceX, Starlink projesi kapsamında halihazırda Dünya yörüngesine 1.300’ün üzerinde uydu göndermiş durumda. Beta kullanıcıları, almış oldukları Starlink kitlerinin kurulumunu gerçekleştirerek bu uydularla bağlantı kurabiliyor ve uydudan geniş bant internet ağı sağlayabiliyorlar.

Starlık, şu an için 1.300’ün biraz üzerinde uyduya sahip olsa da gelecekte uydu sayısı 12 bini bulacak. Halihazırda 50-150 Mbps internet hızı ve 20-40 ms gecikme süresi vadeden Starlink; uydu fırlatmaya, yeni yer istasyonları kurmaya ve ağ optimizasyonlarını artırmaya devam ettikçe Gbps seviyesinde internet hızları sunmaya başlayacak. En azından planlar bu yönde.